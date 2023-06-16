انت الان تتابع خبر تحذير عالي الخطورة لمواطني السعودية وسلطنة عمان من الساعات القادمة بخصوص إعصار بيبارجوي .. تعرفوا على قوته والمناطق التي ستتأثر به والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفي الوقت الذي يترقب الجميع أن يضرب الإعصار المداري سواحل الهند وباكستان، فان خبير الطقس حسن كراني كشف عن مدى تأثر السعودية برياحه العاتية.

وضح "كراني" إن هناك تقدمًا ملموسًا داخل سلطنة عمان للسحب الطبقية لإعصار بيبارجوي، حيث أثر في تكون بؤر رعدية على عددٍ من المدن السعودية

وقام خبير الطقس بالنشر عبر حسابه على "تويتر"، فيديو لخريطة تظهر تقدم الإعصار داخل أراضي سلطنة عمان، موضحًا أن بؤرًا رعدية ممطرة متكونة على الطائف، وخميس مشيط، وغرب نجران، وجازان، وغرب صنعاء.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب، خصوصًا مع اتجاهه إلى الشرق، ولفت "المركز" إلى أنه بمجرد وصوله إلى اليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ عبور #الحالة_المدارية #بيبارجوي وتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند من الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ؛ الموافق 15 يونيو، مصحوبة بأمطارٍ من غزيرة إلى غزيرة جداً، وفيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج، إلا أن يصرفها الله - أعانهم الله.

وأضاف: التأثير المتوقع على سلطنة عُمان، سحب متفرقة وارتفاع موج البحر على سواحلها، وارتفاع منسوب المياه في المناطق الساحلية المنخفضة.