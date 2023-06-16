انت الان تتابع خبر أغرب اختبار شخصية يكشف هل هناك من يحبك ويفكر فيك دائما أم لا عبر شكل الزهرة التي تفضلها في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصعب قراءة عقل الرجل واكتشافه حتى وإن كنت تقضي الكثير من الوقت معه وتتحدثين له، حيث ان هناك شرارة معينة عندما تشعرك به تكونين عندما تكونين بقربه.

ولكن ان كنت غير متأكدة مما إذا كان يفكر فيك ويحبك وحل مشكلة معظم النساء، لا داعي للقلق، هذا الاختبار يكشف لكم الكثير من العلامات التي تدل على الشخص الذي تحبينه وتفكرين فيه كثيراً يحبك ويهتم بك ويفكر فيك كثيراً وهل يخفي ذلك.

فقط اختاري زهرة ثم مرري إلى الأسفل لنخبرك ببعض الدلائل الواضحة التي يجب البحث عنها والتي ستمنحك درجة عالية من اليقين حول ما إذا كان يبادلك نفس الشعور.

هل يحبك ويفكر بك كثيراً لكنه يخفي ذلك؟

الزهرة رقم 1

يشير اختيارك لهذه الزهرة أنه يمكنك التأكد من أنه يعطي الأولوية لك ويفكر فيك عندما يكلف نفسه عناء تخصيص الوقت والجهد في الرسائل النصية والتواصل معك بانتظام. يهتم ويتفاعل بشكل واضح مع ما تخبرينه به. يضع بعض الأفكار الحقيقية والشعور الصادق فيما ينصحك به. هذا لأنه يريد حقاً مساعدتك وأن يكون متواجداً من أجلك. يفكر أيضاً في مشاكلك وكيفية المساعدة في حلها. سوف يأخذ الوقت الكافي لتقديم نصيحته وستكون مدروسة جيداً وحاسمة ومفيدة. ثم انظري إلى أنواع الأسئلة التي يطرحها عليك. سيكون مهتماً بشدة بما تفعلينه ويريد أن يعرف ما الذي يحفزك.

الزهرة رقم 2

الصورة من freepik

اختيارك لهذه الزهرة يعني أنّ من أقوى العلامات التي تدل على أنّ من تحبين يفكر فيك كثيراً، حتى لو حاول إخفاء مشاعره، هو أنه لا يتحدث عن فتيات أخريات أمامك، ولن يجعلك تشعرين بالغيرة. إنه يريد أن يبقي تركيزه عليك ولا يفسد أي فرصة لديه لأنه يفكر فيك بطريقة أكثر من مجرد أصدقاء. سيكون حريصاً على ما تحرصين عليه. إذا كان مهتماً بك، سيحاول اكتشافك. سيبدأ المحادثات معك كلما أمكن ذلك ويحب التحدث معك لأطول فترة ممكنة. ولن يشعر بالملل أبداً عند التحدث إليك، فربما يكون ذلك لأنه يفكر فيك كثيراً، لكنه ليس مستعداً تماماً للاعتراف بذلك لك.

الزهرة رقم 3

اختيارك لهذه الزهرة يدل على أنّ إذا كان من تحبين مهتماً بك حقاً، فإنه سيكون مفتوناً باهتماماتك وبمصالحك قد يحاول حتى الانضمام إليك في شغفك. هذا لأنك في ذهنه ويحب معرفة المزيد عنك وما تحبين أن تفعليه. سيحب أن يقابلك كلما أمكن ذلك حتى لو كان لديه جدول أعمال مزدحم سيبذل قصارى جهده لقضاء أكبر قدراً ممكناً من الوقت معك أو حتى مجرد إجراء تفاعلات يومية معك من نوع ما إذا كان يفكر بك. يمكنك أيضاً اكتشاف بعض صفاتك التي تسرع الارتباط العاطفي وتلك التي قد تؤخره .

الزهرة رقم 4

اختيار هذه الزهرة يعني أنه إذا كان يحبك ومهتماً بك سيحاول فهم سبب استجابتك أو شعورك بالطريقة التي أنت عليها بدلاً من الحكم عليك فوراً. يأخذ الوقت الكافي للتعرف عليك، ويرى الأشياء من وجهة نظرك حتى عندما لا يفهمها في البداية، ويفعل هذا لأنه يريد الأفضل لك. كما سيكون مترصداً لك، وسوف يتفاعل معك على وسائل التواصل الاجتماعي وستعجبه بمهارة جميع منشوراتك ويكون من أوائل الأشخاص الذين أعجبوا بمشاركاتك مهما كان ما تنشرينه وحتى إجراء مناقشات أو محادثات خاصة معك. هذا لأنك في ذهنه ويريد أن يشعر بمزيد من الارتباط بك، حتى لو كان خجولاً بشأن مطالبتك أو إخبارك.

الزهرة

الزهرة رقم 5

أما اختيارك لهذه الزهرة فهذا يشير إلى أنه غالباً ما سيبذل قصارى جهده لإثارة إعجابك إذا كان مهتماً بك ويحبك. قد يظهر هذا على أنه محاولة جاهدة لتسليط الضوء على إنجازاته وأفضل صفاته وإعلامك بما يفخر به في حياته. أو قد يسمح لك باكتشاف كل الأشياء الرائعة التي يقوم بها بهدوء. ستكونين قادرة على رؤية أدلة خفية على أنه يهتم بك إذا استغرق وقتاً للبحث عن ردود أفعالك. مثلاً، سيخبرك عن الحصول على عقد كبير في العمل ثم ينظر ليرى ما إذا كنت تبتسمين ومتحمسة وفخورة به. إذا كان يفكر فيك كثيراً، فهو يريدك أن تفكري بأفضل ما لديه.