انت الان تتابع خبر بالحنة المنزلية .. إليك سر صبغ الشعر واخفاء الشيب المبكر بدون عودة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الصبغات ابرز الحلول التي يستخدمها الرجال والنساء الذين يشكون من الشيب المبكر سواء أكانوا كباراً أم صغاراً وهذا قد يؤدي بهم الذهاب الى صالون التجميل بين الحين والآخر لصبغ الشعر وإنفاق الكثير من النقود.

الا انه يمكن صبغ الشعر بسهولة في البيت لاستعمال الحناء المزروعة، دون الحاجة إلى صبغات كيميائية تضر بالشعر أكثر من نفعها، مما يؤدي إلى تلفه وتقصفه.

مكونات صبغة الحناء محلية الصنع

الحنة المنزلية مقدار خمس ملاعق كبيرة تختلف حسب طول الشعر.

ملعقتان كركم.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب سائل

زيت الخروع ملعقتان كبيرتان.

ثلاث ملاعق زيت زيتون

الزبادي ملعقة صغيرة.

بيضة.

طريقة تحضير صبغة الشعر من الحناء المنزلية

يوضع البيض والحليب السائل وزيت الزيتون في وعاء عميق ويخلطون جيدًا بخلاط يدوي، ثم تضاف الحناء والكركم ويستمر الخلط حتى تمتزج المكونات.

ثم نضيف زيت الخروع واللبن ونخلط المكونات جيداً حتى تصبح الحنة جاهزة للتلوين.

اغسل الشعر جيدًا بالشامبو والماء الفاتر لإزالة أي زيوت أو كريمات قد يحتوي عليها، ثم جفف الشعر جيدًا بمنشفة جافة.

ينقسم الشعر إلى أقسام، ممشط ويتم تطبيق الحناء على جميع أقسام الشعر، يُغطى الشعر ويترك لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل.

من الضروري أيضًا غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر لإزالة الحنة وتجفيف الشعر وتمشيطه لأن ذلك سيجعله أكثر رطوبة.

أيضًا ، يجب تكرار هذه الوصفة يومًا بعد يوم، وستظهر نتائج مذهلة بالفعل مرة واحدة في الأسبوع، وسيختفي الشيب، وسيصبح لون الشعر طبيعيًا ولامعًا.