زيت معجزة يشد البشرة مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة .. فاجئي صديقاتك بجمالك في العيد

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رياض - احمد صلاح - وصفة اليوم عبارة عن زيت طبيعي سحري يعمل على شد بشرة الوجه المترهلة ويزيل التجاعيد منها نهاييا، و طريقة تحضيرها نحتاج إلى أوراق الغار فهي تحارب التجاعيد وتمنع ظهورها.

كما أنها تعمل على توهج البشرة وتزيل التصبغات وسوف نحتاج أيضاً إلى اليانسون النجمي فهو يعد غنيا بمضادات الأكسدة التي تؤخر ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى فيتامين ه‍ فهو يملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة.

زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين

يتكون الزيت من العناصر التالية:

10 أوراق من أوراق الغار.

نصف كوب صغير من اليانسون النجمي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

كبسولة فيتامين ه‍.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الزيت وتطبيقه على البشرة

خذ أوراق الغار و قم بطحنها في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على بودرة أوراق الغار.

اطحن أيضاً اليانسون النجمي في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق اليانسون النجمي.

ضع زيت الزيتون في برطمان زجاجي وأضف إليه مقدار ملعقة من مسحوق أوراق الغار ملعقة من مسحوق اليانسون النجمي.

اخلط المكونات جيداً ثم قم بإغلاق البرطمان بإحكام ثم ضعي البرطمان في حمام مائي.

طريقة تطبيق الطريقة على البشرة

اترك البرطمان على النار لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفية الخليط بواسطة طبقة من القطن في مصفاة لاستخراج الزيت فقط بخلاصة المكونات.

وبهذا نكون قد حصلنا على زيت من أقوى الزيوت في إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة ويشد البشرة.

أضف كبسولة فيتامين ه‍ إلى الزيت مع إضافة زيت اللوز الحلو وامزج جيداً.

احتفظ بهذا الزيت في برطمان زجاجي صغير ويمكنك الاحتفاظ به في مكان جاف لفترة طويلة.

زيت بديل طبيعي للبوتوكس

طبقي هذا الزيت على بشرة وجهك قبل النوم ثم دلكي بشرتك جيداً بحركات دائرية لطيفة حتى تمتص بشرتك الزيت.

اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول الخاص بك.

كرري تطبيق هذا الزيت بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج فستحصل على بشرة مشدودة من أول إستخدام وستختفي التجاعيد نهائياً من الأسبوع الأول للحصول على نتيجة فعالة.