انت الان تتابع خبر بدقيقة واحدة .. طريقة سحرية لإخراج الشمع من الأذن بكل سهولة وبدون ألم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من الرجال والنساء يعانون من وجود مشاكل في الأذن ولا يعرفون ما هي الأسباب التي تسبب هذه الآلام القوية حيث معلوم أنه توجد في الأذن طبقة شمعية تتكون داخل الأذن توفر حماية كاملة للأذن من كل الأضرار الخارجية منها الأتربة،

مع مرور الزمن تزداد هذه الطبقة وتتراكم مما يعمل على التأثير بشكل سلبي على الأذن ويسبب فيما بعد الكثير من الالتهابات.

التخلص من الشمع الزائد في الأذن بطريقة صحية وبسيطة

من السهل تنظيف الأذن من الخارج باستخدام الماء الفاتر يكل سهولة ويكون هذا على الأكثر مرة واحدة بشكل يومي، ومن السهل أن تقوم بعملية تنظيف من الداخل ولكن لا بد أن تتم عملية التنظيف بشكل صحي ويتم ذلك باستخدام الماء مع الملح وهذه الطريقة تعمل على إزالة طبقة الشمع الموجودة في الأذن بشكل نهائي ويخلصك من الجراثيم والميكروبات .

طريقة تنظيف الأذن باستخدام الماء الدافئ والملح للتخلص من الشمع

تتم عملية تنظيف الأذن من الشمع عن طريق الخطوات التالية وهي:

في البداية تحتاج إلى تجهيز كوب كبير من الماء مع إضافة ملعقة من الملح.

من الضروري أن يتم التقليب بشكل جيد حتى تتم عملية الذوبان.

تحضير قطعة من القطن ولا بد من تقطيعها إلى قطع صغيرة ولا بد من لف أحدها علي عود خشبي، ونضعها في الماء الدافئ ونبدأ في تنظيف الأذن.

لا بد من ترك الخلة أو قطعة القطن داخل الأذن لمدة لا تقل عن سبع دقائق حتى يعنى الملح على تذويب

الطبقة الشمعية المتراكمة وتقوم بإخراجها وقتما تتأكد أن أذنك أصبحت نظيفة.

وفي النهاية يمكنك اللجوء إلى الطبيب الذي تريده إذا كانت المشكلة كبيرة ولن تتمكن من القيام بعملية التنظيف بنفسك.

طريقة تنظيف الأذن بزيت اللوز

ذا لم يسقط شمع الأذن من نفسه، فهناك بعض العلاجات البسيطة للتخلص منه وفتح الأذنين.

ضعي قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت اللوز في الأذن ثلاث إلى أربع مرات يوميًا لمدة 3-5 أيام.

يقترح الأطباء استخدام قطارة أثناء وضع الرأس على جانب واحد لبضع دقائق للسماح للزيت بالشق طريقه عبر قناة الأذن.

قطعة قماش رطبة: قم بتبليل قطعة قماش رطبة ودافئة ومررها على الأذن من الخارج، وعلى الجزء الظاهر من قناة الأذن دون إدخالها إلى الداخل.

تليين شمع الأذن: عن طريق استعمال قطرات أذن خاصة أبرز مكوناتها: زيت الأطفال، جليسرين. ري الأذن: وذلك عبر استعمال سرنجة تحتوي على محلول ملحي طبي وتنقيط القليل من المحلول داخل الأذن.

ويفضل هنا استعمال السرنجة بعد تليين شمع الأذن بالطريقة المذكورة أعلاه.

أمور تجنبها عند التنظيف

تجنب إدخال أي أشياء حادة أو صغيرة في أذنيك.

لا تستخدم المسحات القطنية على الإطلاق في هذا الوقت.

لا تستخدم طريقة “ملء الأذن”. إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ضعف الجهاز المناعي أو ثقب في طبلة الأذن أو أي نوع من أنواع عدوى الأذن.

لا تحرق الشمع في الأذن فهذه طريقة خطيرة.

تنظيف البشرة

تذهب معظم النساء إلى صالونات التجميل المحترفة للتطهير العميق ، لكن بعض النساء يفضلن تنظيف بشرة الوجه بعمق في المنزل ، الأمر بسيط نسبيًا ولا يتطلب الكثير من الخبرة والجهد يمكن لكل خطوة أن تحقق نفس التأثير كما تفعل بالفرشاة المناسبة إجراءات التنظيف الاحترافية بكل سهولة عن طريق استخدام غسول مناسب لبشرتك.