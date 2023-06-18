انت الان تتابع خبر أغرب اختبار شخصية يكشف هل أنت غامضة أم صبورة أم انفعالية ولا يمكنك السيطرة على مشاعرك عبر لون الكوب الذي تفضله في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم اقوى أختبار شخصية مختلف وفريد جمعنا لكم فيه اليوم قوانين الجذب اللونية والتي يمكنها التعبير عن صفات الشخصية وأهم ملامحها وكل ذلك عبر تختيار اللون الذي يجذب أنتباهك أولاً .

لا تفكر لوقت طويل فقط حدد الكوب الذي لفت انتباهك وترغب به ثم تابع التحليل لتكتشف نفسك .

ابتكر هذا الاختبار اختصاصي علم النفس الدكتور ماكس لاشر في العام 1969.

الرمادي

يدل هذا اللون على الغموض وعلى التمتع بصفات شخصية غير واضحة بالنسبة الى الآخرين. كما يكشف في المقابل جاذبية الحضور والقدرة على لفت الانظار في الكثير من المناسبات والمواقف. ويعني الرمادي في اختبار الشخصية هذا الميل الى الصمت والتفكير الهادئ بعيداً عن الضجيج والفوضى والازدحام.

الاسود

هو لون عدم الاستسلام والحفاظ على المبادئ وعدم التنازل عنها اياً تكن الظروف التي يمكن ان تدفع الى ذلك. وهو يشير ايضاً الى القدرة على اكتساب ثقة الآخرين وعلى تحمل المسؤوليات وخصوصاً في الاوقات العصيبة.

الاصفر

هو لون العفوية والصبر والحذر والتفكير ملياً قبل القيام بأي خطوة. كما ان اختياره يعني القدرة على اخذ القرارات المهمة والحاسمة والمصيرية. وهو يشير الى الانطواء على الذات في بعض الاوقات وخصوصاً في ظروف الفوضى وتلك غير الاعتيادية. فهذا يتيح التفكير بهدوء من اجل ايجاد الحلول للمشاكل العالقة والتخطيط لتجاوز العقبات.

يشير هذا الى الانفعال وعدم القدرة غالباً على السيطرة على المشاعر وخصوصاً في حال مواجهة بعض المواقف المفاجئة. كما يعني امكانية ارتكاب الاخطاء بسبب التسرع في الحكم على المواقف والاشخاص منذ اللحظة الاولى ومن النظرة الاولى.

الازرق

يدل هذا الخيار على القدرة على التفكير بعمق في مختلف المواقف وشؤون الحياة. كما يشير الى التمتع بموهبة التعبير عن المشاعر بذكاء والى التفوق في التركيز على الاهداف والدفاع عن وجهات النظر بعقلانية كما في الاقناع. ويدل ايضاً على الثقة بالذات والاستعداد الدائم لمواجهة الظروف الصعبة والازمات بقوة وتماسك.

البنفسجي

يدل هذا اللون على التمتع بشخصية تميل الى المثالية. كما يعني الميل الى تطبيق القوانين والقواعد بحذافيرها ومن دون نقصان. وهو لون الجدية والحرص على تنفيذ الخطط بحسب القواعد من اجل بلوغ الاهداف التي تم وضعها من دون اي اخلال بالمعايير التي جرى تحديدها لذلك.

الاحمر

يشير اللون الاحمر في اختبار الشخصية هذا الى الحيوية والنشاط والتمتع بروح المبادرة وعدم التردد في تقديم التشجيع للآخرين كلما احتاجوا الى هذا. كما يكشف التحلي بالقدرة على تشارك الافكار والحوار وتبادل القدرات والمواهب من اجل تسحين الواقع.

الاخضر

من ابرز دلالات هذا اللون المرونة في التعامل مع المواقف والاحداث والاشخاص فضلاً عن التمتع بإرادة قوية من اجل احداث التغيير الضروري. ويشير هذا الخيار ايضاً الى عدم الانسياق الى آراء الآخرين وخصوصاً اذا كانت تفتقر الى الواقعية والمنطق والى الميل الى بناء العلاقات المفيدة.