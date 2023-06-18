انت الان تتابع خبر زرار مدهش موجود في ريموت التكييف سيجعل أداءه عالي واستهلاكك لايُذكر من فاتورة الكهرباء .. جربها فلن يخبرك بها أحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع حلول الصيف فإن درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير جدا، وهذا يؤدي إلى أنه لا يمكن للأشخاص في ذلك الوقت أن يتحملوا هذا الطقس الشاق الحارظ

لذلك يقوم الناس بتشغيل مكيفات الهواء بالإضافة إلى المراوح، وذلك لاجل تهدئة حرارة الهواء والحد من شدة حرارته، وبالطبع سوف يتم تشغيل المكيفات طوال اليوم لأن هذا الطقس لا يطاق.

وهذا ما يرفع من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمالك، ولقد تم التوصل إلى بعض الطرق الحديثة والتي من شأنها تخفيف استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى عدم تقليل مدة الأستخدام من المكيفات، ومن خلال هذا المقال سنبين لكم فكرة جهنمية للحد من أستهلاك فاتورة الكهرباء.

نصائح بعض الخبراء لتقليل فاتورة الكهرباء

يقول الخبير هاني شلتوت، إنه منذ دخول شهور الرطوبة المرتفعة، يكون مطلوبًا من التكييف أن يعمل على تبريد الغرفة وكذلك تبريد الرطوبة التي يحملها الهواء، وإذا كنت ترغب في توفير استهلاك الكهرباء وتحسين أداء التكييف، يجب تشغيل التكييف على نظام “Dry mode” أولاً للتخلص من الرطوبة.

وأوضح شلتوت أن الوضع الجاف dry mode الهدف منه هو تكثيف الرطوبة الموجودة في هواء الغرفة من خلال تقليل درجة حرارة التكييف إلى أقل ما يمكن، مع تقليل سرعة المروحة إلى أقل ما يمكن ايضًا، وذلك لإطالة تلامس الهواء، وبذلك يتكثف الماء بسرعة أكبر، ويتم تقليل فترة عمل الكومبروسر وتحسين اداء التكييف.

ما الفرق بين “الوضع الجاف” و “الوضع البارد” في ريموت التكييف

أغلب أجهزة التكييف الحديثة تحتوي على أنظمة الرطوبة، والتي تكون عبارة عن قطرات ماء تظهر بمجرد الضغط على زر MODE في ريموت التكييف، وهذا هو الوضع الجاف المشار إليه أعلاه، والذي يساعد على إزالة الرطوبة الزائدة من هواء الغرفة.

تشغيل الوضع الجاف يستمر جهاز التكييف في تبريد الغرفة، وفي نفس الوقت يساعد على امتصاص الرطوبة عن طريق فتحات التكييف إلى خارج الغرفة.

وإذا ترغب إلغاء الوضع الجاف والعودة إلى الوضع البارد، يمكنك الضغط ثانية على نفس الزر MODE والرجوع إلى dry cool.