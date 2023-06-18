انت الان تتابع خبر طريقة مميزة لتقشير القدمين وازالة التشققات بطريقة بسيطة وسريعة تجلعها وردية وحرير .. والسر بهذا المكون المعجزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من النساء يقومون بالاعتناء بالنظافة الشخصية لهم خصوصا شكل القدمين؛ حيث انها من المناطق الاكبر والتي تثبت النظافة الشخصية للنساء.

ولذلك قررنا ان نعرض لكم طريقة يمكن عبرها الاهتمام بنظافة القدمين والكعب بدون جهد وبدون مواد كيميائية تسبب الضرر عليك .

العناية بالقدمين وازالة التشققات

اهتمي بنظافة ونعومة قدميك واجعليها خالية من شكل التشققات المزعج بها، وذلك كما يلي:

زيادة كميات الماء

تعد الماء من أهم العناصر التي لا يمكن أن يستغنى عنها أي شخص وبدونها لا يعيش الإنسان؛ لكن البعض يتناولها بكميات ضئيلة جدًا؛ مما يؤدي إلى حدوث الجفاف الذي يبدأ بتشققات الجلد؛ لذا عليك تناول كميات كبيرة من الماء يوميًا.

استخدام المرطبات

اجعلي أول شيء تستخدمينه عند استيقاظك هو استخدام المرطبات، وبعد أن تنظفي المنزل وفي كل الأوقات هذا يساعد على الترطيب؛ لكن اجعلي وقتًا قبل النوم بالأخص لوضع المرطب، ومن ثم عليك ارتداء الجوارب الخاصة بك القطنية طوال الليل.

ارتداء أحذية مغلقة من الخلف

أحيانًا ترتدي بعض السيدات الأحذية المفتوحة من الخلف. مما يؤدي إلى حدوث تشققات في المنطقة الخلفية من الرجل وهي الكعب؛ لذا عليك استبدال الأحذية المفتوحة بالأحذية الطبية التي تساعد على حماية القدم، كما يجب عليك اختيار مقاس حذاء مناسب لك، ولا يكون أصغر من مقاس قدمك.

استخدام الحجر الخفاف

هذا الحجر يمكنك استخدامه في التخلص من الجلد الميت الذي يؤدي إلى حدوث التشققات فيما بعد. ويمكنك استخدامه يوميًا من خلال وضع القدم في كمية مناسبة من الماء الساخن مع الملح والخل. وتترك القدم فيها لمدة نصف ساعة، وبعدها يستخدم الحجر من خلال فرك الجلد الميت جيدًا، وبعدها عليك دهن قدميك بالفازلين.

في نهاية مقال العناية بالقدمين وازالة التشققات. وضحنا لكم بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها يوميًا من أجل الحصول على قدمين خاليتين من المشاكل. وخاصةً من مشكلة التشققات؛ فكل ما يمكنك فعله هو اتباع كافة الخطوات لتساعدك على ترطيب قدميك