انت الان تتابع خبر خداع بصري يكشف اسرارك وأبرز عيوب وضعف شخصيتك الحقيقية التي يستغلها الآخرون .. ما تراه أولا في الصورة يحدد ذلك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك عدد الناس لديهم شخصيات قوية يظهرها للجميع، لكن خلف هذه الشخصية شخص آخر لديه عيوب تظهر أثناء نوبات الغضب، لذلك عرضنا لكم هذا الاختبار، للكشف عن سلوكيات شخصيتك الضعيفة والأنانية.

أمامك رسم يحتوي على خمسة عناصر، وجه، فرع شجرة، وطاووس، ويد، ومجموعة من الخضروات والفاكهة، وما تراه أولا، سيكشف عن طبيعتك وسماتك الشخصية.

الطاووس

إذا رأيت الطاووس أولا، فأنت شخص عبقري وماهر وفريد، ناجح في شتى المجالات، تعرف كيف تصل لما تريد، تحتفظ بالمعرفة لنفسك، أنت شخص أناني بعض الشيء تركز مع نفسك أكثر على حساب الآخرين، تحب السيطرة والتحكم على الآخرين، شخصية متسلقة تحب بناء نجاحك على حساب الآخرين.

فروع الشجرة

إذا وقعت عينك أولا على فروع الشجرة، فأنت شخص مفكر ومبدع، مليء بالأفكار الجميلة، ولكن لا تعبر عنها، تتمسك بالأفعال والسلوكيات التي تظهر ضعف شخصيتك، الخوف والقلق يغيران طريقة تفكيرك، يعتقد البعض أنك قاسي القلب، ولكن أنت عكس ذلك، لديك قلب كبير يسع الجميع تحب أن تحتوي كلا من حولك وتراجعهم .

اليد

إذا وقعت عينك أولا على اليد، أنت شخص كسول بعض الشيء تحب الاسترخاء وتفتقر إلى الحافز، تتنصل من المسؤولية، لهذا تجد نفسك تقع في مشاكل يمكنها أن تؤثر على حياتك المهنية والأسرية، وهذا يظهر ضعف شخصيتك.

الخضروات والفاكهة

إذا وقعت عينك على الخضروات والفاكهة، أنت شخص مندفع بعض الشيء، تفقد أعصابك من حين لآخر، لا تستطيع ضبط نفسك جيدا، وهذا الأمر يضعف شخصيتك، من السهل لأي احد إثارة غضبك، عليك بالتعبير عن مشاعرك بهدوء بدلا من التصرف بغضب.

الوجه

اذا وقعت عينك على الوجه، أنت شخص خجول، لا تحب المواجهة حتى لو كان معك الحق، تضيع حقك بسكوتك، تقلق دائما بشان الدنيا، حاول أن تواجه نفسك قبل الأخرين، أنت شخص طيب القلب متسامح.