انت الان تتابع خبر اكتشاف كنز من الذهب داخل الهواتف المحمولة القديمة وخردة الموبايلات سيغير مجرى حياتك .. بيعه وأصبح من الأثرياء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان جهاز الهاتف المحمول كان من اهم اختراعات بداية القرن العشرين وبالرغم من ذلك فإنه بمجرد تلف جهاز الهاتف المحمول أو استبداله بالأحدث منه صار يعتقد الاخرون أنه صار بلا قيمة ويركنوه فى الأدراج أو يبيعونه بمبالغ قليلة جدا.

ولكن مؤخرا تم اكتشاف كنز لا يقدر بثمن داخل الهواتف المحمول القديمة التى يعتقدها البعض خردة لا فائدة منها، وهذا ما سوف نعرض لكم في هذا المقال.

طريقة استخراج الكنز من الهواتف القديمة

تم الكشف عن وجود قطع ثمينة من الذهب تدخل فى تصنيع دوائر التشغيل الخاصة بالهواتف المحمولة، وقد يكون بإمكانك الاستفادة من ذلك الكنز واستخراجه من خلال تفكيك أجزاء الهاتف بدقة شديدة ومحاولة العثور على تلك الدوائر الذهنية بحرص تجنبا لحدوث أى مشكلة.

وفى حال قمت بجمع عدد من تلك القطع فبإمكانك القيام ببيعها للحصول على ثروة ضخمة فى ظل الإرتفاع الكبير فى أسعار الذهب خلال هذا الفترة، فى حال لم تستطع العثور على تلك الدوائر فبإمكانك أيضا التوجه لمتخصص فى الهواتف ليقوم بإستخراجها لك بحرفية ودون إفسادها.

أنواع المعادن التى تحتويها الهواتف المحمولة

تتميز الهواتف المحمولة باحتواءها على العديد من المعادن المتنوعة التي تم الاستعانة بها لتصنيع مكوناته الداخلية، ومن بين تلك المعادن الثمينة مايلى:

0.34 جرام من الذهب.

0.34 جرام من الفضة.

0.015 جرام البالاديوم.

بلاتين أقل من 0.0001 جرام.

15 جرام من النحاس.

25 جرام من الألمونيوم.

مجموعة من الفلزات النادرة التي يصعب استخراجها من باطن الأرض مثل (لانثانوم – تربيوم – براسوديميوم – نيوديميوم – غادولينيوم).

إلى جانب وجود البلاستيك والزجاج ضمن مكونات الهاتف.