انت الان تتابع خبر أسرار تحضير كريم النشا الكوري السحري لتبييض فوري وتقشير سيبهرك بنتائجه الفورية على وجهك .. أذهلي الجميع في العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك ان تكوني في العيد متميزة عبر إستعمال كريم النشا الكوري الرائع بالطريقة الصحية والصحيحة، وذلك لتفتيح البشرة وشد الترهلات والتخلص من جميع مشاكل البشرة المزعجة.

ويمكنكم الحصول على بشرة خالية من أي شوائب، كل ما عليكِ فعله هو اتباع أكد الوصفات التي ستقوم بتوضيحها في المقال القادم.

طريقة عمل كريم النشا الكوري

تزايد الإقبال على كريم النشا الكوري باعتباره إحدى الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال بمكونات طبيعية اقتصادية بسيطة، ولحسن الحظ هناك أكثر من طريقة لتحضير هذا الكريم السحري الجبار.

الكريم الكوري للتبييض الفوري

يمكنكم عمل كريم النشا الكوري الخطير بمكونات متوفرة في المنزل، وهي كالتالي:

المكونات:

2 ملعقة من عصير الجزر الطازج.

ملعقة واحدة من النشا.

مقدار ¼ كوب من الحليب.

الطريقة:

نضع مقدار النشا والحليب في وعاء عميق ونخلطهم مع بعضهم جيدًا، ثم نضع الخليط على نار هادئة.

بعد ذلك نضيف عصير الجزر إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي ناعم خالي من أي تكتلات.

ثم نرفع الخليط من على النار، ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

بعد ذلك نطبق الخليط على الوجه بحركات دائرية لطيفة لمدة خمس دقائق.

ثم نترك المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين الفرق من أول مرة.

بينما يفضل تطبيق هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع.

الكريم الكوري السحري

نجحت في تحقيق نتائج ممتازة بشهادة الجميع يمكن تحضيره عن طريق اتباع التالي:

المكونات:

ملعقة من النشا.

عسل بمقدار ملعقة واحدة.

الطريقة:

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى نصل إلى القوام المطلوب.

بعد ذلك نوزع الخليط على الوجه بالكامل، مع التدليك بحركات دائرية رقيقة.

ثم يترك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نفرك الكريم بلطف.

ثم نغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

بعد ذلك يستخدم مرة واحدة في الأسبوع.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل كريم النشا الكوري الخطير الذي نجح في تحقيق نتائج مذهلة تبهر الجميع، تمتعي ببشرة صافية خالية من العيوب مع هذا الكريم السحري، يمكن تحضيره بأكثر من طريقة وبمكونات وخطوات بسيطة.