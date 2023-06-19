انت الان تتابع خبر أسرار ذكية لتحضير مخلل الخيار المقرمش في المنزل بمذاق كالأحلام .. جربه ولن تستغني عن أبدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصنعي المخلل في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة بدلاً من شرائه من الخارج وبطريقة ناجحة 100%، حيث يعد المخلل من أحد أهم مكونات السفرة العربية ولايمكن الاستغناء عنه وخاصة في السلطات وبجانب المشويات، والان أجلبي المكونات الآتية ولنحضر معاً ألذ مخلل خيار بقوام مقرمش ومذاق لايقاوم.

مكونات مخلل الخيار :-

1. حقود واحد من الخيار ، والصغيرة أفضل.

2. أربع ملاعق كبيرة ملح.

3. لورا بيبر.

4. ثلاث فصوص من الثوم.

5. قم بغلي الماء حتى يبرد تمامًا.

6. ملعقة من الخل.

7. ملعقة صغيرة سكر.

8. ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحار.

طريقة التحضير:

اولا نقوم بغلي الماء ونضعه جانبا ليبرد تماما ثم نغسل الخيار ونضعه في برطمانات ثم نضع الملح ونقطع فصوص الثوم الى نصفين ونضع ملعقة من الخل والهريس واخيرا نسكب الماء البارد عليها. أعلى ، ثم ضعي ورقتين من ورق لورا ، ثم ضعي كيسًا بلاستيكيًا حول عنق البرطمان وأغلق الغطاء بإحكام.