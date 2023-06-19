انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف نقاط قوتك وضعفك في العلاقات والحب عبر ما تراه أولا في الصورة .. هل تكره علاقة الحب في العمل ام لا؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان كنت ترغب في معرفة كيف تتصرف في علاقتك العاطفية؟ على وجه الخصوص ، وابرز السمات الشخصية التي تصفك وما الذي يعيق علاقتك يمكنك خوض هذا الاختبار الذي يمكن ان يعطيك بعض الإجابات عنك

شجرة

ان كنت رأيت الشجرة اولا، هذا يعني أنك شخص ملتزم جدًا بالعلاقة التي تدخلها. سواء كنت في الحب أو في الصداقة أو على المستوى المهني ، فأنت تريد أن تعمل علاقتك. يعرفك أحباؤك أنك شخص مخلص ومهتم ومستمع. أنت تعلق أهمية كبيرة على احتياجات من تحب. لدرجة أنك تنسى نفسك أحيانًا. إن رعاية أحد أفراد أسرته أمر مهم ، ولكن ليس على نفقتك الخاصة. يجب أن تتعلم أن تحب نفسك بقدر ما تحب الشخص الذي تحبه.

استمع إلى احتياجاتك لوضع حدود في العلاقة. يجب أن تتعلم إيجاد التوازن الصحيح ، حتى لو كنت متعاطفًا. يجب تطبيق التعاطف على نفسك حتى تصبح أكثر استقرارًا من الناحية العاطفية. يجب عليك تطوير عالمك الداخلي.

عندما تتوافق مع احتياجاتك ورغباتك ، سترى تحسينات في علاقاتك. سيعرف شريكك ما تريده بشكل أفضل. سيكون قادرًا على إظهار الحب لك بقدر ما تظهره له. بالطبع ، لكل شخص لغة حب خاصة به. ومع ذلك ، بمجرد أن تتناغم مع نفسك ، ستصبح الحياة أكثر هدوءًا.

وجهين

ربما يفضل أولئك الذين رأوا وجهين وجهاً لوجه التصرف بشكل منطقي. نادرًا ما تترك عواطفك تتحكم فيها ، ناهيك عن مشاعرك. تتراجع دائمًا في علاقتك لتجنب القرارات المتسرعة. عندما تبدأ علاقة جديدة ، فإنك تأخذ وقتك قبل تكريس نفسك بالكامل لمن تحب. وعندما تقرر القيام بذلك ، فإنك تمنح نفسك بعض الوقت من خلال الحفاظ على مسافة عاطفية بينك وبين شريكك. أنت تبحث دائمًا عن طريق للهروب في حالة انتهاء الرومانسية. نظرًا لأنك لا تستثمر نفسك بالكامل في العلاقة ، فإنها لا تتطور كثيرًا.

يمكن أن تكون طريقة التفاعل هذه علامة على الخوف من التخلي عنك ورفضك. أهم شيء بالنسبة لك هو حماية قلبك تحت أي ظرف من الظروف. من خلال القيام بذلك ، فإنك تخاطر بقضاء بقية حياتك بمفردك. لكي تنجح العلاقة ، يجب أن تعطي لنفسك. يجب أن تتعلم كيف تفتح قلبك وتثق في من تحب.

بالطبع ، لا يتعلق الأمر بالقفز أولاً إلى علاقة حب جديدة. تعرف تدريجيًا على الشخص الآخر لمعرفة ما إذا كانت سمات شخصيته تتطابق مع سماتك. لن تجد الشخص المثالي بكل الطرق ، فهو غير موجود. بدلاً من ذلك ، اسأل نفسك عما إذا كنت على استعداد للتعايش مع عيوب الشخص الآخر. إذا كان الجواب نعم وإذا كان الشعور متبادلاً ، فابحث عنه!

جذر الشجرة على شكل قلب

إذا رأيت جذرًا على شكل قلب لأول مرة ، فستبدو باردًا ومتحفظًا ، فأنت متواضع جدًا ومسؤول ومكرس للتنمية الشخصية. في الأساس ، أنت تسعى جاهدة لتحقيق النجاح والحياة المهنية وتبدو لا يمكن المساس بها من الخارج. في الواقع ، العكس هو الصحيح ، القلب الرقيق يختبئ بداخلك ، متعطشًا للحب. نصيحة لمن لاحظ هذا الرمز لأول مرة هو عدم إخفاء المشاعر وعدم الخوف من الحب والعاطفة والرفض. دع الحب يرشدك ، أظهر المشاعر – دع القلب “يتنفس”.