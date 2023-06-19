انت الان تتابع خبر بـ 2 كوب دقيق فقط .. واصنعي اكثر من 30 رغيف من العيش البلدي بدون فرن وبسر نجاح الخبز من اول مرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن كنت تشتهين الخبز البلدي فلا داعي لشرائه من الخارج وذلك لأنه يمكنك تحضيره في المنزل بكميات كبيرة ومن كوبين دقيق حتعملي 20 رغيف بلدي بدون فرن وبمذاق لا يقاوم، يمكنك استخدام هذا الخبز لمختلف الوجبات أو حتى السندويتشات، والأن تابعي معنا المكونات وطريقة التحضير للحصول على أطيب خبز بلدي في المنزل.

مكونات الخبز البلدي :-

2 كوب دقيق

نصف كوب ماء

معلقة ملح

معلقة سمنة بلدي وهذا حسب الرغبة يمكن استبدالها بزيت.

ربع ملعقة خميرة فورية.

ربع ملعقة سكر.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة خل.

ربع كوب ردة.

طريقة تحضير الخبز البلدي :-

في وعاء عميق ضع الدقيق ومعه السمن أو الزيت والملح والخميرة الفورية والسكر والبيكنج بودر.

يتم خلطهم بالملعقة جيدا، ثم يسكب الماء ويكون دافئ بالتدريج المستمر.

ويتم خلطهم باليد حتى تتكون عجينة لينة، ولا تلتصق بأصابع اليد.

ثم يتم جلب صواني بدون حواف ويتم دهنها بالزيت الخفيف، ثم ترش بالردة.

ويتم تقطيع العجين إلى كور صغيرة جدا، ثم ترص جميعها بشكل دائري وتغطا بقطعة من القماش النظيف.

يتم جلب صينية وتأخذ أول قطعة ويتم الضغط عليها بأصابع اليد إلى أن تكون متساوية.

يمكنك تقطيع العجين إلى عدد 20 قطعة أو أكثر حسب الاحتياج.

توضع في مقلاة لا يلتصق بها الطعام على نار هادئة، وعندما ترتفع يتم تقليب العيش للجانب الأخر حتى يتم تسويته جيدا، وهذا لن يؤخذ منك سوى دقيقة إلى دقيقتان على نار هادئة، وبالهناء والشفاء.