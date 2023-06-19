انت الان تتابع خبر أسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية من المنزل بدون صبغة كيميائية واخفاء مثالي للشيب .. وطريقة الحفاظ على لونه لأكثر فترة ممكنة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من النساء والفتيات يرغبن بتجديد وتغيير مظهرهن وذلم في لون الشعر حيث ان تغيير مظهره اهم ما تفعله الكثير من السيدات والفتيات

وابرز هذه الصبغات المستخدمة هي صبغة الشعر باللون الزيتوني، والذي يتناسب مع معظم ألوان البشرة، لذلك من في مقال اليام سوف سنقدم لكم صبغة طبيعية للشعر باللون الزيتوني وهي تتكون من التالي:

نصف كوب من البلسم.

قطرات من لون الطعام الزيتوني.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

قطرات من لون طعام رمادي.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

5 ملاعق من الخل الأبيض.

غطاء للرأس.

كيس بلاستيك.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الزيتوني

من أحلي وأجدد الألوان التي يمكنك أن تقومي بصبغ الشعر بها هو اللون الزيتوني، حيث ازدات شهرة هذا اللون من الصبغة في عالم الموضة في الفترة الأخيرة، كما أن هذا اللون يتناسب مع معظم ألوان البشرة (البيضاء، السمراء، القمحي) وغيرها، ولأننا نخشي من أن تقومي باستخدام الصبغة الجاهزة التي يتواجد بها مواد كيميائية، قدمنا لكم صبغة طبيعية من المنزل، طريقة تحضيرها هي:

صبغة الشعر باللون الزيتوني

أولا نأتي بطبق كبير وعميق ونقوم بوضع البلسم و الخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون وملعقة من القرفة و العسل الأبيض.

نخلط المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.

ثم نضيف قطرات اللون الرمادي و اللون الزيتوني (سوف تجديهم عند العطار).

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني

من الألوان المميزة جدًا التي يذهب عدد كبير جدًا من الفتيات والسيدات إلي الذهاب إلى مراكز التجميل و الكوافير هو صبغة الشعر باللون الزيتوني، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة صبغة الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية من المنزل بدون صبغات أو مواد كيميائية، وخطوات عمل الصبغة هي:

اولا نحرص على غسل الشعر بالماء الجاري قبل الصبغة بيوم لكي نتأكد من عدم وجود زيوت عالقة في الشعر.

نترك الشعر حتى يجف، ثم نقوم بارتداء القفازات ونقوم بتوزيع الصبغة على الشعر من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

ثم نقوم بلف الشعر ونغطي الرأس بغطاء و البونية.

بعد ذلك نترك الصبغة على الشعر لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الجاري مع تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك لكي نتأكد من عدم وجود بقايا من الصبغة داخل الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو لكي نتخلص من رائحة الصبغة، نترك الشعر حتى يجف تماما دون استخدام مجفف الشعر، ستحصلين على صبغة الشعر باللون الزيتوني مثل الكوافير.

محلول تثبت لون الصبغة

سنقدم لكم محلول ثبيت لون الصبغة على الشعر لفترة طويلة، مكوناتة هي:

لتر من الماء.

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير مثبت لون الصبغة

هناك الكثير من السيدات والفتيات الذي يشتكون من عدم ثبات لون الصبغة على الشعر لفترة طويلة وهذا يجعلهم يقومون بصبغة الشعر مرات عديدة، وهناك اسباب كثيرة تؤدي عدم ثبات اللون مثل غسل الشعر بالماء الساخن جدا ر غسلة بشكل دائم كل هذه الأشياء تؤدي إلى عدم ثبات لون الصبغة لذلك سنقدم لكم خليط ثبات لون الصبغة قم باستخدامه بعد غسل الشعر، الطريقة هي:

في وعاء نقوم بتقليب الماء مع خل التفاح جيدا.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا كما شرحنا من الصبغة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بهذا المحلول ونترك الشعر يجف به لا نقوم بغسلة لكي يستفيد منها الشعر.

يترك على الأقل لمدة ليلة كاملة.