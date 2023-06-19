انت الان تتابع خبر بدون عجن .. أشهى طريقة لعمل رولات البيتزا بأشهى الحشوات المختلفة وبأسرار طبخ المخابز الشهيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رولات البيتزا اللذيذة بدون عجن وتعب وبشكل جديد ومختلف كلياً كما يمكنك إضافة الحشوة المفضلة لك مثل حشوة الدجاج أو التونه، تتميز رولات البيتزا بمظهرها الشهي ومذاقها الذي لايقاوم حيث يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو فطور والان تابعي معنا المكونات وطريقة التحضير.

مقادير عمل رولات البيتزا بطعم التونة :-

كيس خبز تورتيلا.

صلصة بيتزا.

علبة تونة قطع.

حبة فلفل مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة “اختياري”.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

كوب جبن موزاريلا.

كوب زيتون مخلي أخضر وأسود.

كوب جبن رومي مبشور.

شرائح فلفل رومي رفيعة للتزين.

شرائح فلفل ألوان للتزين.

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

حبتان طماطم مقطعة مكعبات صغيرة بحجم مناسب.

عند التقديم:

صوص الكاتشب.

صوص المايونيز.

طريقة التحضير:

ضعي التونة في وعاء عميق، ثم ضيفي البصل والفلفل المفروم.

ضيفي أيضا ملعقتين كبيرة من الزيتون المخلي وقطع الطماطم، التوابل والملح.

ثم صفي الزيت من التونة، وقلبيهم جيداً، وتاركيهم جنبا.

قومي بفرد شريحة من الخبز، ثم ادهنيه بطبقة من صلصة البيتزا.

وزعي التونة على أطراف الخبز، ثم زينها بالفلفل والطماطم والزيتون ومكس الجبن.

ثم قومي بلف قطعة الخبز بطريقة محكمة، قطعيها بالسكين قطع متساوية.

ثم رصي الرولات بالتساوي بصينية غير لاصقة، ثم ضعي طبقة من الجبن الموت ريلا.

ضعي الصينية بالشواية لمدة خمس دقائق، ثم قدميها ساخنة وبجانبها الكاتشب والمايونيز.

تتميز هذه الوجبة بإضافة جميع الحشوات بداخلها، كما يمكنك تقديمها وجبة عشاء سهلة وسريعة، ويمكنك الاستغناء عن إضافة أي نوع جبن، ويجب أن يكون خبز التورتيلا طازجا لسهولة لفة وتقطيعه.