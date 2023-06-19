انت الان تتابع خبر وداعا للباقات .. اشترك الآن بـ إنترنت مجاني لجميع الشبكات شرعي وبدون شحن بهذه الطريقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق جديدة ووسائل مجانية كي يحصلون بها على إنترنت مجانا ودون شحن، وفى هذه السطور سوف نعرض لكم طريقتين جديدتين لأجل الحصول على انترنت مجانا دون شحن وبطريقة بسيطة.

هذه الطرق لا تستخدم في اختراق الشبكات ولا تعتمد على هذه الطريقة إنما هى عبارة عن هوت سبوت كبيرة تسهل لك الحصول والاستمتاع بإنترنت مجانى تماما.

طرق الحصول على انترنت مجانى ولكل الشبكات

لكى تحصل على إنترنت مجانى بدون شحن فالطريقة الأولى لذلك بواسطة تطبيق Wi Fi Gratis، ذلك التطبيق الذي يعطيك خطة تفاعلية بدون ان تحتاج إلى ميجا من مكان آخر، هذا التطبيق له أهمية كبيرة خاصة فى حالة عدم اتصالك بالإنترنت(كما فى حالة السفر)، ويوفر عليك الكثير من الميجا بايت اللى تستهلكها حينما تكون متصل بالإنترنت.

فائدة هذا التطبيق تكمن فى كونه يمكنك من الدخول بطريقة آمنة ومجانية إلى شبكة تحتوي على أكثر من 60 مليون نقطة اتصال، فهذه النقاط تتوزع حول العالم وتمكنك من اتصال مجانى بالإنترنت من خلال تطبيق Wi Fi Gratis، علاوة على أن هذا التطبيق يمكنك من معرفة آراء المستخدمين وتقييم للشبكات مما يعطيك فرصة اختيار الشبكة ذات الجودة العالية.

تطبيق يمكنك من الاتصال بالانترنت مجانا

في عام 2005 ظهر تطبيق PROYECTO FON ويستخدمه الكثير من الأشخاص، تقوم فكرة هذا التطبيق على توفير اتصال مجانى للإنترنت لمستخدميه ثم يسترد صاحب الشبكة تكلفة هذا من تطبيق فونيرا، وبذلك أصبح لدينا ثلاث فئات من العملاء حول العالم، فهناك من يدفع مقابل الخدمة، وهناك من يستخدم الخدمة مقابل استهلاك شخص واحد مجانا، والفئة الثالثة يحصلون على 50% من اجمالى الفائدة التي يعطيها الاتصال بالإنترنت