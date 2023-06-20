انت الان تتابع خبر اختبار شخصية رهيب يكشف كيف يراك الآخرون عبر شكل أظافرك .. هل انت هشة ورومانسية أم سيئة أم متوزانة ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم النساء كثيراً بشكل اظافر الأصابع وذلك من الناحية الجمالية فقط ولكن ما لا يعرفه الكثير بأن شكل اظافر الاصابع يرتبط بشكل وثيق بشخصية الإنسان حيث يعبر عن مكنونه وصفاته ويمكن أن يشرح اتجاهات الشخصية ومن خلال الاتي سنوضح لكم ما يعنيه كل شكل لأظافر الأصابع.

أنظر للصورة ثم حدد الشكل الأقرب لشكل أظافرك وتابع التحليل.

الإصبع 1: إذا كان أظافرك مشابهًا جدًا لهذا البديل ، فهذا يعني أنك شخص هادئ ومستقل جدًا وأنك تبحث دائمًا عن التوازن. يرى الناس من حولك أنك جدير بالثقة ومسؤول للغاية.

الإصبع 2: أنت شخص يتميز بكونك مرنًا ويتمكن دائمًا من المضي قدمًا على الرغم من أي عقبة تعترض طريقك. بالطبع لديك شخصية متفجرة وهذا يمكن أن يؤثر عليك في العلاقات الرومانسية.

الإصبع 3: انتبه إلى أنه إذا كان هذا هو اختيارك ، فأنت شخص انتهازي وأناني وحاسوب للغاية. أنت تميل إلى الإساءة بسرعة وتحب أن تكون مركز الاهتمام. أنت لا تنظر بلطف إلى شخص ما يتفقد عملك.

الإصبع 4: أنت تختلف عن الآخرين من خلال امتلاكك لشخصية قوية للغاية. أنت لا تأخذ الأمور ببطء والصبر ليس شيئًا لك. أنت تبحث باستمرار عن حلول سريعة وهذا يزيد من مستوى التوتر لديك. أنت منشد للكمال ، لكن هذا يمكن أن يعمل ضدك.

الإصبع 5: لديك شخصية رقيقة ، في الحب أنت رومانسي للغاية وهش. أنت واضح جدًا بشأن أهدافك في الحياة وتبحث دائمًا عن كيفية مساعدة من حولك. لسوء الحظ ، فإن تعليقات الباقي تؤثر عليك بشكل سيء السمعة.

الإصبع 6: هذا يعني أنه من الشائع بالنسبة لك أن تشهد تقلبات مزاجية مستمرة لأنك حساس للغاية، كن حذرًا لأن الانهيارات العصبية قد تؤثر عليك على المستوى الشخصي والعملي إذا لم تتعامل معها بشكل صحيح.