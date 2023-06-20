انت الأن تتابع خبر بحبة طماطم فقط.. ودعي الشعر الابيض نهائيا في أقل من ساعة يختفي الشيب بدون صبغ أو حناء اذا استخدمته بهذه الطريقه السحرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان شيب الشعر يعتبر ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة التقدم بالعمر، حيث ان خلايا فروة الرأس لديها القدرة على إنتاج الميلانين، وهذه الصبغة تمنح الشعر لونه الطبيعي.

وبالرغم من ذلك، يمكن أن يحدث شيب الشعر في سن صغيرة نسبياً أيضاً، ويمكن أن يكون ذلك بسبب عوامل وراثية أو بسبب التغذية والعادات الغذائية غير الصحية أو الإجهاد أو التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية أو بعض الأمراض.

وصفه الطماطم للتخلص من الشيب

مكونات:

2 طماطم متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

طريقه التحضير:

قطعي الطماطم إلى شرائح رقيقة وضعيها في وعاء.

أضيفي ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الوعاء.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر ودلكيه بلطف لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر والشامبو كالمعتاد.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع كجزء من نظام غذائي صحي لتحسين صحة الشعر والجسم بشكل عام ومع الوقت، قد يساعد هذا النظام الغذائي على تحسين مظهر الشعر وجعل الشيب أقل واضحاً.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر

غسل الشعر بانتظام: يجب غسل الشعر بشكل منتظم باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر يوصى بغسل الشعر مرتين في الأسبوع إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

تجنب استخدام المنتجات الكيميائية الضارة: تجنب استخدام المنتجات الكيميائية الضارة مثل المبيضات والصبغات والبرمائيات وغيرها التي قد تؤدي إلى تلف الشعر.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: يحتوي البروتين على الأحماض الأمينية الضرورية التي تحتاجها شعرك للنمو الصحيح والتقوية.

الحفاظ على الترطيب: يجب ترطيب الشعر باستخدام المكيفات والزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان وزيت جوز الهند والأفوكادو وغيرها.

تجنب تعريض الشعر للحرارة الزائدة: يجب تجنب استخدام مجفف الشعر والمكواة بشكل متكرر، وإذا كان من الضروري استخدامها، يجب استخدام حماية الشعر قبل ذلك.

الحفاظ على الصحة العامة: يجب تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافي من النوم وتجنب التدخين والإجهاد.

قص الشعر بانتظام: يوصى بقص الشعر بانتظام لإزالة الأطراف المتقصفة وتحفيز نمو الشعر الصحي.