انت الأن تتابع خبر بديل المعمول .. طريقة سهلة لعمل تمرية فاخرة أحلى ضيافة وتحلية في العيد والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك فإن الكثير من ربات المنازل عن طرق لاجل تحضير حلويات سريعة لتقديمها للأسرة والضيوف في العيد خصوصا في عيد الأضحى.

لذلك قررنا في هذا المقال عرض لكم اشهى أسهل تحلية يمكن ان تحضيرها في المنزل بدون فرن بمكونات متوفرة في كل مكان وبمذاق رائع وبدون مجهود وسوف نعرض لكم وصفتين لتحضير تحلية سريعة من التمر يمكنكم صنعها بسهولة لتقديمها كتحلية خفيفة بين الوجبات أو للضيوف في العيد.

أولاً التمرية بالسمسم

يعتبر التمر بالسمسم من أنواع الحلوى اللذيذة التي تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة ومذاق رائع ويمكن تقديمها كتحلية بسيطة في العيد وسوف نبدأ معكم بمقادير التمر بالسمسم ثم طريقة التحضير.

المقادير

كيلو من معجون التمر

ثلث كوب زبدة

كوب حليب بودرة

ملعقة صغيرة حبهان مطحون (هيل)

ربع ملعقة صغيرة قرفة

بسكوت شاي

سمسم محمص

طريقة التحضير

ارفعي مقلاة على النار وضعي فيها الحليب البودرة وحركيه حتى يأخذ اللون الذهبي على نار هادئة ثم ضعيه جانباً.

احضري وعاء عميق وضعي فيه معجون التمر والزبدة والهيل والحليب البودرة المحمص ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج وتكون بقوام ناعم.

افردي معجون التمر بالنشابة وضعي البسكوت ثم غلفي البسكوت بمعجون التمر وكرري الخطوات حتى تحصلي على طبقات من معجون التمر والبسكوت.

احضري السمسم وغلفي معجون التمر من الخارج ثم قطعي معجون التمر بالسكينة إلى قطع صغيرة وضعيها في طبق التقديم.

ثانياً التمرية بالمكسرات

يمكنك أيضاً تحضير التمرية بالمكسرات لتقديمها في العيد لأفراد الأسرة والضيوف بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وسوف نبدأ معكم بالمكونات ثم طريقة التحضير.

المكونات

كيلو ونصف تمر طري منزوع النوى

ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة صغيرة حبهان مطحون (هيل)

ربع ملعقة صغيرة قرفة

200 جرام بسكوت سادة

مكسرات حسب الرغبة

ثلاث ملاعق كبيرة سمنة

طريقة التحضير

احضري طبق عميق وضعي فيه التمر الطري وضيفي إليه الهيل المطحون والقرفة والسمنة واخلطيهم جيداً.

ارفعي مقلاة على النار وضعي فيها البسكوت وضيفي إليه ملعقتين من السمنة ثم قومي بتحريك البسكوت حتى يختلط بالسمنة.

ضيفي البسكوت إلى التمر واخلطي جيداً حتى توزعي قطع البسكوت مع التمر.

احضري قالب وقومي بفرد خليط التمر بالبسكوت على ورقة زبدة ثم احضري المكسرات حسب الرغبة وحمصيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

ضيفي المكسرات على التمر في القالب واضغطيها حتى تلتصق جيداً بالتمر ثم ادخلي القالب الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

اخرجي قالب التمر بالمكسرات من الثلاجة وقومي بتقطيعه بالسكينة حسب الرغبة وضعيه في طبق التقديم.