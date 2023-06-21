انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية عجيب هل أنت قوية وينجذب ويحسدك الآخرون ام لا عبر شكل حذاء السهرة الذي تفضلينه في الصورة والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - لاتوجد امرأة لاتعشق شراء الأحذية والتسوق فهذه هي النقطة التي لاتختلف عليها النساء واليوم سنقدم لكِ سيدتي تحليل شخصية من خلال اختيارك للحذاء الذي يجذبك ويمكن أن تقومي بشرائه ، فاختيارك يعبر عن شخصيتك وأي نوع من النساء أنتِ .

أنظري للصورة الأتية وأختاري شكل الحذاء الذي تفضلينه :-

الحذاء رقم 1 :-

يدلّ اختيارك هذا الحذاء على أنّك تتمتعين بطباع مرنة وبشخصية منفتحة على محيطك الاجتماعي، إلا أنّك لا تحبذين أن تتبعي الكثير من القواعد في ما يتعلق بالعلاقات التي تجمعك والآخرين.

كما أنّك ترفضين الخوض في تفاصيل الأمور وتفضلين البحث في الخطوط العريضة فقط. وفي المقابل، تتمتعين بقدرة كبيرة على الكلام والتعبير عن الأفكار التي تجول في ذهنك.

الحذاء رقم 2 :-

تتسمين بالطموح البالغ الذي عادة ما يقودك إلى تحقيق مآربك وأهدافك. لمَ لا؟ فأنت مولعة بالنجاح وتحقيق الإنجازات. لذا، تلفتين أنظار واهتمام الأشخاص الذين يعيشون في محيطك، لا سيما أنّك تبثين في نفوسهم الحماس البالغ. لذا، لا يسع كلّ من يلقاك أن ينسى ذلك يوماً.

الحذاء رقم 3 :-

هل وقع اختيارك على هذا الحذاء؟ إعلمي أنّ هذا يدل على ما يلي: أنت صاحبة شخصية قوية جداً! بل إنّك تتمتعين بثقة بالغة بنفسك وبقدراتك الذاتية وتدركين تماماً ما تريدين. إلا أنّك تتسمين، في الوقت نفسه، بالعناد والصراحة التامة، إذ تعبرين بوضوح عن كل ما يجول في ذهنك من أفكار من دون مراعاة محيطك. كما أنّك مفعمة بالطاقة والحيوية، لكنّك لا تتحلين بالصبر وتحبين خوض المغامرات غير محسوبة النتائج.

الحذاء رقم 4 :-

لا تستمعين كثيراً إلى آراء الآخرين، بل تقومين فقط بما تقررينه بنفسه، علماً أنّك تتمتعين بمستوى عال من الثقافة وتجذبين اهتمام كل من يستمع إليك حين تتحدثين. تحسنين التخطيط للمستقبل وتقومين بخطواتك بدقة بالغة. لذا، فأنت دائمة التفاؤل في ما يتعلّق بالأيام المقبلة. تحظين باحترام وإعجاب الكثير من الأشخاص.

الحذاء رقم 5 :-

اختيارك هذا الحذاء يشير إلى أن تتسمين بالإبداع على غير صعيد. إلا أن تفتقرين إلى حسّ التنظيم.

كما أنّك تحبين التجديد وابتكار طرق مختلفة لمعالجة الكثير من القضايا، لذا ليس، من السهل أن تغرقي في الروتين فأنت دائمة الانفتاح على الآخرين في الظروف والمواقف كافة.

الحذاء رقم 6 :-

قد تفقدين قدرتك على التركيز بسهولة أثناء قيامك بعمل ما. إلا أنّك لا تشعرين بالقلق تجاه الكثير من الأمور، بل إنّك تفضلين أن تعيشي الحياة كما هي، بحلوها ومرها. لذا، يزعجك التقيد بالقواعد الصارمة والبقاء في مكان واحد لوقت طويل. وبالرغم من أنك تحبين المغامرة، فإنك تحافظين على موقع أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال. فالمغامرة بالنسبة إليك لا تصل إلى حدّ الرغبة في بلوغ الخيال.