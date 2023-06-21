انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية مذهل يكشف هل ترغب بجذب الآخرين ام لديك صفات قيادية ويحبك الجميع عبر القطة التي تجذبك في الصورة والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - إن كنت ترغب بسبر أغوار شخصيتك والتعرف على المزيد من صفاتك التي يراها الآخرين واضحة، فيمكنك ذلك من خلال اختيار إحدى القطط في الصورة الاتية، يحب عليك اختيار القط الذي تراه جميلاً ويستحق الإهتمام، ومن خلال أختيارك سنخبرك الكثير عنك.

والأن أي قط قد نال أعجابك :-

1- أنت شخص حكيم ومتوازن. أنت مثال للكثيرين في بيئتك ، وحتى كبار السن يستمعون إلى نصيحتك. قوتك المعرفة والصبر. أنت ملتزم بعبارة “كل شيء له وقته”.

2- من الصعب فهم شخصيتك. وحتى أكثر من ذلك للتعبير عنه في بضعة أسطر. أنت تتطور باستمرار ، وتتفوق على محيطك. أنت تكبر فوق نفسك. أحيانًا لا تعرف ما الذي تريده حقًا من الحياة.

3- أنت تجذب انتباه الآخرين قدر الإمكان. لقد وهبتك الطبيعة العديد من المواهب التي تحاول تطويرها بانسجام. لا يستطيع الآخرون فهمك تمامًا لأن منظمتك العقلية معقدة للغاية

4- أنت واضح ومباشر للغاية ، وصياغة موقفك بوضوح ومستعد دائمًا لإخبار المحاور بالحقيقة الكاملة شخصيًا. لا يوجد أشخاص “زلقون” في بيئتك يمكن أن يؤذوك أو ينشروا الثرثرة خلف ظهرك.

5- لديك صفات قيادية قوية. أنت شخص موجه نحو الهدف وقادر على المرور كثيرًا لتحقيق النتيجة المرجوة. لديك مبادئك الخاصة التي لن تحيد عنها حتى تحت الضغط.

6- أنت شخص مستقل ولا يمكن السيطرة عليه. لديك موقف واضح من العديد من القضايا ، والتي من غير المرجح أن يؤثر عليها الآخرون. أنت شخص سري إلى حد ما ، أفكارك مغطاة بحجاب من السرية.