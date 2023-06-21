انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية قوي يكشف هل أنت وطيبة القلب أم مغرورة ونرجسية عبر طريقة حملك لكوب القهوة .. مفاجأة لمن يحمله بكلتا يديه والأن مع التفاصيل
رياض- احمد صلاح - كل تصرف منك يعبر عن طريقة تفكيرك وكيفية تعاملك مع الظروف والحياة كما يعبر عن نوع شخصيتك وما ترغب به حقاً ، لهذا سنقدم لك عزيزي المتابع اختبار شخصية فريد من نوعه سيكشف لك أي شخصية تمتلكها هل انت أناني أم طيب أم أنك شخص محب أو نرجسي والعديد من الشخصيات الأخرى .
فقط أنظر للصورة وحدد الطريقة التي تقوم بها بحمل الكوب ومن بعدها تابع التحليل أسفل الصورة :-
1 كوب فنجان رقم واحد :-
من حيث الجودة ، أنت شخص طيب ولدت لقيادة.
لسوء الحظ ، في بعض الأحيان يمكن أن تكون مغرورًا ونرجسيًا.
2 كوب فنجان رقم اثنين :-
أنت شخص متعاطف وصادق للغاية ، لكن يجب أن تكون حذرًا ، لأنك تضع الحقيقة فوق كل شيء آخر، مع ذلك ، يمكن أن يؤذي أصدقائك وعائلتك وشريكك.
3 كوب فنجان رقم ثلاثة :-
أنت شخص هادئ ومركّز ولا يفزع أبدًا تحت الضغط.
هذه الخاصية تجعلك تشعر بجدية كبيرة ، حتى أن الناس من حولك قد يفكرون فيك كشخص غير حساس.
4 كوب فنجان رقم اربعة :-
أنت تصف نفسك كشخص تحليلي للغاية.
لسوء الحظ ، فإن اتباع المنطق والرغبة في تحليل كل شيء يمكن أن يعزلك عن الآخرين ، لأنك قد تفكر كثيرًا.
ومع ذلك ، فأنت لا تقدر حقًا العزلة.
5 كوب فنجان رقم خمسة :-
أنت شخص محب جدًا ولا تعرف كيف تعبر عن نفسك.
من ناحية أخرى ، لبناء علاقات جيدة ، من الضروري توصيل المشاعر ، يجب أن تتعلم كيفية التعامل مع المشاعر.
6 كوب فنجان رقم ستة :-
أنت شخص نشيط ومتفائل ولديك حب كبير لذاتك.
شخصيتك تجعل الآخرين يعتقدون أنك شخص أناني يضيع في المشاكل.