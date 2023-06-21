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اختبار شخصية قوي يكشف هل أنت وطيبة القلب أم مغرورة ونرجسية عبر طريقة حملك لكوب القهوة .. مفاجأة لمن يحمله بكلتا يديه

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رياض- احمد صلاح - كل تصرف منك يعبر عن طريقة تفكيرك وكيفية تعاملك مع الظروف والحياة كما يعبر عن نوع شخصيتك وما ترغب به حقاً ، لهذا سنقدم لك عزيزي المتابع اختبار شخصية فريد من نوعه سيكشف لك أي شخصية تمتلكها هل انت أناني أم طيب أم أنك شخص محب أو نرجسي والعديد من الشخصيات الأخرى . 

فقط أنظر للصورة وحدد الطريقة التي تقوم بها بحمل الكوب ومن بعدها تابع التحليل أسفل الصورة :-  

1 كوب فنجان رقم واحد :- 

من حيث الجودة ، أنت شخص طيب ولدت لقيادة.

لسوء الحظ ، في بعض الأحيان يمكن أن تكون مغرورًا ونرجسيًا.

2 كوب فنجان رقم اثنين :- 

أنت شخص متعاطف وصادق للغاية ، لكن يجب أن تكون حذرًا ، لأنك تضع الحقيقة فوق كل شيء آخر، مع ذلك ، يمكن أن يؤذي أصدقائك وعائلتك وشريكك.

3 كوب فنجان رقم ثلاثة :- 

أنت شخص هادئ ومركّز ولا يفزع أبدًا تحت الضغط.

هذه الخاصية تجعلك تشعر بجدية كبيرة ، حتى أن الناس من حولك قد يفكرون فيك كشخص غير حساس.

4 كوب فنجان رقم اربعة :- 

أنت تصف نفسك كشخص تحليلي للغاية.

لسوء الحظ ، فإن اتباع المنطق والرغبة في تحليل كل شيء يمكن أن يعزلك عن الآخرين ، لأنك قد تفكر كثيرًا.

ومع ذلك ، فأنت لا تقدر حقًا العزلة.

5 كوب فنجان رقم خمسة :- 

أنت شخص محب جدًا ولا تعرف كيف تعبر عن نفسك.

من ناحية أخرى ، لبناء علاقات جيدة ، من الضروري توصيل المشاعر ، يجب أن تتعلم كيفية التعامل مع المشاعر.

6 كوب فنجان رقم ستة :- 

أنت شخص نشيط ومتفائل ولديك حب كبير لذاتك.

شخصيتك تجعل الآخرين يعتقدون أنك شخص أناني يضيع في المشاكل.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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