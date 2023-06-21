انت الأن تتابع خبر بدون امتصاص الزيت .. أسرار طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمش والخفيفة بطعم أحلى من الجاهز والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - تعد البطاطس المقلية من ألذ السناكات التي يعشقها الجميع كما أنها إضافة رائعة عند تقديمها مع مختلف الوجبات واليوم سنقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بمذاق لذيذ وقوام مقرمش وبدون أن تمتص زيت، كل ما عليكِ هو تجربة الطريقة الأتية للحصول على بطاطس مقلية أفضل من تلك التي تباع في المطاعم.

مكونات عمل البطاطس المقلية المقرمشة

كيلو من البطاطس المقطعة إلى أصابع.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة من الخل.

ماء فاتر.

زيت للقلي.

طريقة قلي البطاطس :-

الخطوة الأولى تكون من خلال استخدام البطاطس وغسلها وتجفيفه وبدء تقشيرها وتقطيعها.

يفضل أن تقطع البطاطس بواسطة سكين حاد إلى أصابع متوسط السمك.

نقع البطاطس في الماء والخل والملح وكمية البيكينج بودر.

ترك البطاطس منقوعة في المحلول مدة تصل إلى نصف ساعة.

تصفية البطاطس بعد ذلك لبدء القلي.

ثم يتم قلي في كمية من الزيت تكون غزيرة.

بعد القلي يجب أن تصفى البطاطس على ورق المطبخ للتخلص من أي كمية زيت زائدة.

تقدم بعد ذلك مع أنواع الصوصات مثل الكاتشب أو المايونيز، كما تقدم مع السلطة الخضراء.

بهارات مميزة للبطاطس المقرمشة

الكركم أو الكاري ولكن بمقدار بسيط يصل إلي نصف ملعقة وتكون صغيرة.

الملح والفلفل الأسود المطحون ناعم من أفضل أنواع البهارات المضافة إلى لبطاطس.

يتم وضع القليل من البابريكا مع الثوم البودر من الإضافات الممتازة للبطاطس المقلية.