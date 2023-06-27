انت الأن تتابع خبر وصفات طبخ سهلة.. طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم وهي من الأكلات الشهيرة التي تقدم في عيد الأضحى، وقامت الشيف هالة فهمي بتقديم أسرع طريقة للتخلص من كل ما يوجد فيها من شعر ورائحة كريهة فيها، ويتم استعمال فيها الدقيق والملح بشكل مستمر.
مكونات تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم
ومن الأفضل أن تحضري كل المكونات قبل البدء في تنظيف الكوارع من الشعر الذي يوجد عليها، وأيضاً البدء في غسلها وشطفها بشكل جيد للتخلص من رائحة الزفارة:
- ثلاث كوب دقيق.
- 1 كوب ملح.
- ½ كوب خل.
- خمس ليمونات.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- ثلاث لترات الماء.
طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم
ومن الأفضل أن تعرفي طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم، والتخلص نهائياً من رائحة الزفارة التي توجد فيها بشكل نهائي وتكون بالطريقة التالية:
- ضعي كمية كبيرة من المياه في وعاء عميق ومعها ثلاث ملاعق تقريباً من بيكربونات الصوديوم.
- وبعدها ضعي الكوارع في مزيج الماء مع الكربونات، واتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى الغليان، ثم صبي الماء على الكوارع وانزعي منها الشعر نهائياً.
- كرري هذه العملية مرة أخرى، وضعي فيها الكوارع من جديد في ماء نظيف مع كمية من بيكربونات الصوديوم واتركيها إلى أن تغلي من جديد.
- وضعي باقي الماء على الكوارع من جديد وانزعي كل الشعر المتبقي عليها.
- وأخيراً قومي بدعك الكوارع باستعمال كمية من الخل الأبيض والملح، وهي من الأشياء التي تساعد كثيراً في التخلص من الزفارة والرئحة الكريهة التي توجد فيها وبعدها اشطفيها من جديد بالماء الجاري.
- ومن الممكن بعدها أن تطهيها بالطريقة التي تريدها، فمن الممكن وضعها في الفرن وعملها بالصلصة وسلقها وغيرها الكثير من الطرق الأخرى التي تجعل طعمها مميز.