وصفات طبخ سهلة.. طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم

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رياض - احمد صلاح - تعد طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم وهي من الأكلات الشهيرة التي تقدم في عيد الأضحى، وقامت الشيف هالة فهمي بتقديم أسرع طريقة للتخلص من كل ما يوجد فيها من شعر ورائحة كريهة فيها، ويتم استعمال فيها الدقيق والملح بشكل مستمر.

مكونات تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم

ومن الأفضل أن تحضري كل المكونات قبل البدء في تنظيف الكوارع من الشعر الذي يوجد عليها، وأيضاً البدء في غسلها وشطفها بشكل جيد للتخلص من رائحة الزفارة:

ثلاث كوب دقيق.

1 كوب ملح.

½ كوب خل.

خمس ليمونات.

1 ملعقة كبيرة سكر.

ثلاث لترات الماء.

طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم

ومن الأفضل أن تعرفي طريقة تنظيف الكوارع ببيكربونات الصوديوم، والتخلص نهائياً من رائحة الزفارة التي توجد فيها بشكل نهائي وتكون بالطريقة التالية: