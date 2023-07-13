انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية صادم يكشف هل انت عاقلة في الزواج وصبورة أم طائشة عبر فصل السنة الذي ولدت فيه .. مفاجأة لمواليد فصل الصيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من الأشياء التي يمكن من خلالها كشف زوايا شخصيتك مثل الملامح وطريقة الحديث وغيرها الكثير ومن هذه الأشياء التي تفصل ملامح شخصيتك هو فصل ولادتك فلكل فصل صفات معينة تلتصق بمواليده .

تابع معنا الأتي للتعرف على صفاتك الشخصية من شهر ولادتك .

الربيع :-

يعني هذا ان الولادة تمت في شهر مارس او ابريل او مايو. ومن اسرار الشخصية التي يكشفها التفاؤل والقدرة على تحمل وتخطي الظروف الصعبة والحرص على تحقيق الاهداف والسير في اتجاهها اياً تكن المعوقات التي يمكن مواجهتها. كما تشير الولادة في الربيع الى طبيعة مرحة وعفوية وصادقة والى الميل الدائم الى تقديم العون والمساعدة للاشخاص الآخرين في كل الاوقات والمناسبات. وتعني ايضاً عدم التأثر كثيراً بآراء الآخرين في حال الاقتناع بوجهة النظر الخاصة والثقة بالذات وبالقدرات والمواهب.

الصيف :-

تكشف الولادة في شهر يونيو او يوليو او اغسطس عدم القدرة على الصبر والرغبة الدائمة في تحقيق الاهداف بسرعة من دون تخطيط او تدبير مسبق. ولهذا من الممكن ان يرتكب مواليد الصيف بعض الاخطاء التي لا رجعة عنها. كما يمكن ان يقعوا ضحية خداع بعض الاشخاص وان يقوموا بصفقات واتفاقات تعرضهم للكثير من الخسائر. ولهذا يحتاجون دائماً الى تلقي النصائح والحصول على المساعدة والاستفادة من تجارب الآخرين ومحاورة المحيط من اجل بناء الخبرة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.

الخريف :-

تكشف الولادة في اشهر الخريف اي سبتمبر او اكتوبر او نوفمبر اسرار شخصية مهمة منها التمتع بالتوازن النفسي والعقلانية والقدرة على التغلب على الاضطرابات العاطفية وتخطي المشاكل ذات الصفة المعنوية. وتدل هذه الولادة ايضاً على امتلاك موهبة الادارة والالتزام بتنفيذ المهمات في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب وبطريقة مثالية ودقيقة ومن دون اي اخطاء . كما تشير الى الاهتمام الدائم بتحقيق التقدم والتطور والهرب من مراحل الملل والروتين والسعي الى احداث التغيير من اي نوع في مجرى الحياة. وتعني الصلابة والارادة القوية التي تساعد على التخلص من العادات السيئة والضارة في كل المجالات اضافة الى الميل بين الحين والآخر الى الوحدة من اجل مراجعة مرحلة سابقة وتبيان الاخطاء لتفاديها في مرحلة لاحقة.

الشتاء :-

من الممكن ان تشير الولادة في اشهر ديسمبر، يناير وفبراير طبعاً متلقباً ومزاجاً سريع التبدل بين الفرح والحزن والهدوء والغضب. وقد تكشف الميل الى الاكتئاب والصمت الذي يخفي الكثير من الغضب القابل للانفجار في اي لحظة. وتدل في المقابل على الابداع وامتلاك المواهب الخفية والتواضع وعدم اظهار الذات امام الآخرين وان كان هذا يعود بالفائدة. كذلك ترتبط الولادة في فصل الشتاء ببعض اسرار الصحة المهمة الاخرى ومنها عدم الثقة بالآخرين وتوخي الحذر في اللقاءات الاجتماعية واضاعة الصداقات القديمة من خلال عدم الحرص على التمسك بها والحفاظ عليها. ومن دلالات فصل الولادة هذا ايضاً عدم الثبات على قرار واحد وتغيير المفاهيم والآراء في اي وقت وبحسب الظروف والمواقف والمناسبات.