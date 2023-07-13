انت الأن تتابع خبر وصفة الحناء السحرية لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات وإخفاء مثالي للشيب من أول استعمال .. لن تصدقي كثافة شعرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الفتيات يرغبن في تطويل الشعر بوصفة الحناء، بجانب الاستفادة من فوائدها في تغطية الشّيب، إلا انها ليست على دراية كاملة بالطريقة بالرغم من كونها بسيطة للغاية.

لذلك سوف نوضح لكم أفضل طريقة لاستخدام الحناء للحصول بالأخير على الهدف المطلوب، وهو شعر صحي طويل وكثيف بدون الشعر الأبيض.

طريقة تطويل الشعر بالحناء

من أسرع وصفات تطويل الشّعر بواسطة الحناء تلك المضاف إليها جل الأوليفرا فهي تحافظ على صحة فروة الرّأس وتحارب مشاكلها مثل القشرة، ويتم تحضيرها بواسطة المكونات التالية:

واحد كوب من أوراق الحناء.

جل الألوفيرا.

زيت جوز الهند.

قفازات.

فرشاة الصّبغة.

بونيه.

طريقة التحضير

غسل أوراق الحناء ثم هرسها جيدًا وإضافتها إلى جل الألوفيرا.

مزج المكونات معًا حتى نحصل على معجونٍ أخضر وناعم.

وضع زيت جوز الهند على الأذنين والبشرة القريبة من جذور الشعر.

ارتداء القفازات ثم توزيع الخليط السابق بواسطة الفرشاة على الشعر.

التأكد من وصول الصبغة لكافة أطراف الشعر.

تركها على الشعر لعدة ساعات مع ارتداء البونيه.

غسل الشعر وإعادة استخدام الوصفة مرتان في الشهر الواحد.

طريقة استخدام الحناء على الشعر

لا تتطلب طريقة تطويل الشعر بالحناء لحد الركب الكثير من المكونات، فهي فقد تحتاج إلى ما يلي لتحضيرها بكل سهولة في المنزل:

½ كوب من بودر الحناء.

¼ الماء الدافيء.

مقدار من زيت جوز الهند.

قفازات.

فرشاة للصبغة.

بونيه.

طريقة التحضير

احضار وعاء ثم إضافة كلًا من بودر الحناء والماء بداخله.

مزج ما سبق سويًا حتى نحصل على قوام متماسك نوعًا ما، يسهل توزيعه على الشعر.

توزيع زيت جوز الهند على كلا من الجبهة وجذور الشعر وجهة الأذنين.

عند الرغبة لاستخدامه لتطويل الشعر يتم وضع الخليط لمدة ساعة فقط ثم غسل

الشعر.

أما عند الرغبة لتغطية الشعر الأبيض، نقوم بتوزيع الصبغة باستخدام الفرشاة على كامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

ارتداء البونيه ثم ترك الصبغة على الشعر حتى الحصول على اللون المطلوب.

غسل الشعر بالشامبو الطبيعي والماء الفاتر ثم تجفيفه جيدًا.

يجب تكرار الوصفة مرة واحدة في الشهر على الأقل للحصول على نتائج ملموسة.

قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلاً وقم بتدليك فروة الرأس به لمدة 15-20 دقيقة قبل الاستحمام. يعتقد أن زيت جوز الهند يساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر. كما يمكنك استخدام البصل وعصير الليمون قومي بعصر بصلة واخلطيها مع عصير ليمونة وقومي بتطبيق المزيج على فروة الرأس. اتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدًا. يعتقد أن هذا المزيج يحفز نمو الشعر

البيض لتطويل الشعر

امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق البروتين كالبيض أو اللبن مع ملعقة صغيرة من مسحوق البابونج وملعقة صغيرة من مسحوق النعناع. أضف الماء تدريجياً حتى تحصل على معجون. ضع الماسك على فروة الرأس والشعر لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله جيدًا. يُعتقد أن هذا الماسك يعزز نمو الشعر ويغذيه من أول استعمال طول طبيعي