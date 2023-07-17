انت الأن تتابع خبر دعاء الحر الشديد مستجاب.. رددوا اللهم أجرنا من حر جهنم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد دعاء الحر الشديد مستجاب من أكثر الأدعية الذي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي، وذلك بسبب تعرض البلاد إلى موجة من الحرارة الشديدة، ويستعيذ الجميع من حرارة النار الشديدة، وهي من أبرز الأشياء التي لابد أن يرددها جميع المسلمين في جميع الأوقات.

دعاء الحر الشديد مستجاب

وعندما يشتد الحر كثيراً يصبح البحث كبير على دعاء الحر الشديد مستجاب لأنه يساعد في تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي، وهو يأتي كما يلي:

اللهم أجرنا من حر جهنم.

اللهم يا مفرج هم المهمومين ويا ميسر كرب المكروبين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا الرزق الحلال الطيب الوفير، اللهم خفف عنا حرارة الشمس.

لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم.

قال الله لجهنم “إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك وإني أشهدك أني قد أجرته منك”.

اللهم خفف عنا الحرارة التي نعاني منها، اللهم اجعلها بردًا وسلامًا علينا وأجرنا من النار في الآخرة.

اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ونعوذ بك من الحرارة في الدنيا، اللهم بدل حالنا إلى أفضل حال وارزقنا الستر والثبات واهدنا للحق.

اللهم يا رب أجرنا من حر جهنم واصرف عنا النار، اللهم اصرف هذا الحر الشديد عن بيوتنا، اللهم ارزقنا رحمة واسعة تنجينا من الهلاك.

اللهم أبعد عنا هذا الحر الشديد، اللهم لا تجعل لنا فيه المرض ولا الهلاك، اللهم خفف حرارة الشمس عنا ولا تجعلها تؤثر علينا.

اللهم أجرنا من نار جهنم وألطف بنا يا الله اللهم نجنا مما نحن فيه، اللهم أجرنا من الحر الشديد الذي نعاني منه، اللهم احشرنا مع المتقين.

أدعية الحر الشديد

وبالتزامن مع دخولنا فصل الصيف وزيادة حرارة الطقس يريد جميع المسلمين التقرب إلي الله سبحانه وتعالي، والإكثار من الدعاء له لتخفيف حرارة الطقس، والأدعية تأتي كما يلي:

اللهم أجرني من النار.

اللهم يا رب إني أعوذ بك من حر اليوم وحر جهنم.

اللهم إني أعوذ بك من حر هذا اليوم ومن حر نار جهنم.

دعاء للعمال

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.