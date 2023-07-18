انت الأن تتابع خبر لغز يكشف هل أنت شخصية عبقرية وفطنة .. ما هو الحامل والمحمول واليابس والمبلول؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عملية تحليل الألغاز اللفظية الصعبة معقدة جدا خصوصا تلك التي يتكون منها قطع صغيرة يجب وضعها معًا لأجل اكمال الصورة الكاملة، حيث أن الشخص بحاجة إلى قراءة الألغاز بعناية فائقة واستعمال قوة الانتباه والتفكير العميق لاجل الوصول إلى حل صحيح، حيث يمكن للحل ان يكون مخفيًا في لفظة واحد أو تعبير معين يحتاج إلى فهم متعمق وتحليل دقيق.

فحل الألغاز اللفظية الصعبة يمنح الشخص إحساسًا مميزًا بالإنجاز حينما يتمكن من حلها بنجاح، كما أنه يعزز قدرات التفكير الإبداعي والتحليلي للفرد، كما تعزز قدرته على الاستنتاج واستخلاص المعاني من السياق.

الإجابة الصحيحة

الإجابة الصحيحة هي القارب، فهو الشيء الذي يحمل عليه الناس أو البضائع، وايضا نو محمول على الماء، ويعتبر جاف يابس وايضا مبلول بالماء من الاسفل، فهل استطعت أن تصل إلى تلك الإجابة؟.