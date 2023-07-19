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رياض - احمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 يواجهون صعوبات المرحلة الجديدة من حياتهم بتساؤل حول “ رسوم امتحان قدرات فنون جميلة 2023 ” بعد أن تم فتح باب التسجيل يوم السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة وذلك لعمل اختبارت القدرات بالكليات التي تشترط ذلك .

رسوم امتحان قدرات فنون جميلة 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات قيمة رسوم امتحان قدرات فنون جميلة 2023 بقيمة 450 جنيها لكل اختبار ، موزعة كالتالي:

300 جنيه للكلية التي يجري فيها الطالب الاختبار

و 100 جنيه لدعم المبتكرين ورعاية صندوق لأكاديمية البحث العلمي

50 جنيها للمجلس الأعلى للجامعات.

وبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 في التوافد علي الكليات المختلفة لإجراء امتحان القدرات ولعل أبرز تساؤولاتهم كانت عن رسوم امتحان قدرات فنون جميلة 2023 لان بها العديد من الأقسام المميزة والتي يستطيع منها الطالب الحصول علي وظيفة مناسبة في المستقبل

كليات تشرط إجراء إختبارات القدرات

شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية».

شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg