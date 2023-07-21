وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل الفطائر اليونانية

انت الأن تتابع خبر وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل الفطائر اليوناني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكل الأمهات طريقة عمل الفطائر اليونانية في المنزل بدلاً من الشراء، وذلك لأنها من المعجنات اللذيذة والشهية التي تقدم بمذاق لا يقاوم، وأعلنت الشيف غادة التلي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لأنها من الأكلات الشهية.

مكونات عمل الفطائر الشهية

ونحرص على تقديم كل المكونات الخاصة بعمل الفطائر الشهية، ويحب تناولها عدد كبير من الأشخاص بشكل مستمر، حيث أنها من المعجنات ذات الطعم اللذيذ، ومكوناتها هي:

واحد لفة جلاش.

150 جرام زبدة.

اثنان ملعقة كبيرة زيت زيتون.

واحد بصلة حمراء.

اثنان فص ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود ناعم.

واحد ملعقة صغيرة فلفل أحمر ناعم.

اثنان كوب جبنة فيتا.

واحد كوب زبادي يوناني.

اثنان كوب سبانخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

½ كوب بقدونس مقطع.

واحد كوب عين جمل مفروم ناعم.

واحد بيضة.

طريقة عمل الفطائر اليونانية الشيف غادة التلي

ونوفر طريقة عمل الفطائر اليونانية للشيف غادة التلي لأنها من المعجنات اللذيذة والمغذية ويريد تناولها الجميع في كل الأوقات، وذلك لأنها من الأكلات التي يحبها الجميع، وتقدم كما يلي: