انت الأن تتابع خبر أسعار المانجو اليوم الجمعة 21 يوليو.. بتبدأ من 9 جنيه في الأسواق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد أسعار المانجو اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 في الأسواق المصرية من أبرز الفاكهة الذي يبحث عنها يومياً الجميع، وهي من أهم فاكهة فصل الصيف ويحب تناولها بكل الأشكال والأنواع المتنوعة، وطعمها شهى ولذيذ ويهتم بشرائها عدد كبير من الأشخاص.

أسعار المانجو اليوم

وتتميز المانجو بأنها منها الكثير من الأنواع المختلفة والتي يحبها الكثيرين سواء الكبار أو الصغار، ولذلك نحرص على تقديم أسعار المانجو اليوم الجمعة في الأسواق، وهي التي تكون طبقاً لما يلي:

مانجو عويس: يتراوح سعرها بين 20 و30 جنيهاً.

مانجو زبدية: يتراوح سعرها بين 15 و19 جنيهاً.

مانجو هندي: يتراوح سعرها بين 15 و22 جنيهاً.

مانجو تيمور: يتراوح سعرها بين 15 و22 جنيهاً.

مانجو بلدي: يتراوح سعرها بين 9 و15 جنيهاً.

مانجو فونس: يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيهاً.

مانجو فص: يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهاً.

مانجو دبشة: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيهاً.

مانجو صديقة: يتراوح سعرها بين 15 و21 جنيهاً.

مانجو جولك: يتراوح سعرها بين 15 و21 جنيهاً.

مانجو سكري: يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيهاً.

مانجو بيض العجل: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيهاً.

مانجو سنارة: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيهاً.

مانجو فجر كلان: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيهاً.

مانجو تومي: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيهاً.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة

اختلفت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، وارتفعت كثيراً أسعار الكوسة والطماطم والبرتقال، وانخفضت أسعار كلاً من الفاصوليا والخيار البلدي والليمون وغيرها من الأنواع الأخرى، وتأتي كما يلي:

[الخضروات والفاكهة]

أسعار المانجو اليوم

يتراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر بين 9 و17 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو البرتقال صيفي بين 8 و14 جنيهاً.

يتراوح كيلو ليمون بلدي من 7 إلى 17 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو عنب بناتي أصفر بين 9 و15 جنيهاً.

سجل سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) سعر يتراوح بين 25 و35 جنيهاً.

سجل سعر كيلو تین برشومي مستوى يتراوح بين 12 و18 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 و9.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 12 و18 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البامية بين 15 و25 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البصل بين 10 و15 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 24 و30 جنيهاً.