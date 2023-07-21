انت الأن تتابع خبر موعد فصل الخريف.. الحسابات الفلكية تثلج قلوب المواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر موعد فصل الخريف من أكثر الأشياء الذي تشغل الكثيرين حالياً، وذلك لأنه من الشهور الأكثر اعتدالاً التي تأتي بعد فصل الصيف، وهذا يأتي بعد ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف الحالي.

موعد فصل الخريفوبعد أن تخطت الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه بشكل تدريجي نحو الجنوب، ويتناقص الميل الخاص بأشعتها إلى أن يصل الصفر حول 23 سبتمبر “الاعتدال الخريفي يكون بتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف في النصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي”.

وتحدث الحسابات الفلكية التي حضرها معهد الفلك، قائلة “أن الوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ” -۲۷ “۲۷” ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في ٣٦٥,٢٥ يوم، تقريباً”.

الأنقلاب الصيفي

وأما عن الانقلاب الصيفي 2023 هو الذي حدث الساعة “5:59” مساءاً بتوقيت القاهرة، والصيفي الأربعاء 21 يونيو ويصل طول فصل الصيف هذا العام لـ 93 يوم و13 و52 دقيقة.

وتدور الشمس في مدار ظاهري بالنسبة للنجوم الخلفية السماوية وهي التي تظهر ثابتة في السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج وهو الذي يميل لمستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوية بزاوية، وقدرها يكون 23 درجة و27 درجة وهي زاوية الميل نفسها، وهي التي يميل فيها محور دوران الكرة الأرضية عن العمود.