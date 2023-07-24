انت الأن تتابع خبر هل تعلم أن شكل وجهك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك ؟! .. اكتشف المزيد !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قــام خبير تحليل الوجه Dadhichi Toth بإجراء عدة بحوث تتعلق بقراءة ملامح الوجه . حيث يستطيع أي أحد من هذا الاختبار تحليل شخصية اي شخص وذلك عبر تحديد عدة ملامح من الوجه وبكل سهولة .
وفي المقال هذا سوف نساعدك ونكشف لك السر وبالتفصيل الممل عن طرق قراءة ملامح الوجه جيداً و ماذا يقول شكل الوجه عن الشخص وصفاته
أولاً الشعر : يعكس المرونة الجسدية
الشعر الناعم : يدل علي شخصية عاطفية حساسة .
الشعر الخشن : شخصية قوية و لديها طاقة عالية علي التحمل .
ثانياً الجبهة : كما يقول المثل الصيني ، كلما كان شكل جبهتك أفضل ، كلما زادت قدرتك علي التفكير .
الجبهة البارزة : تدل علي التفكير الفردي .
الجبهة المسطحية : تدل علي العقبات التي تواجهك في العمل .
الجبهة الضيقة : تشير إلي ضيق الحياة .
الجبهة العالية و المستديرة : تدل علي أن الشخص لديه المزيد من الأفكار .
جبهة مسطحة : تدل علي أن الشخص تطعلي في تفكيره .
جبهة بها فجوات : تدل علي أن الشخص طموح و متسرع .
الجبهة الواسعة : تدل علي أن الشخص عملي و ذكي .
ثالثاً الحواجب : تخبرنا عن حالتك النفسية و كيف تحقق النجاح في حياتك و مكانتك الإجتماعية .
الحواجب ذات الوضع المنخفض : تدل علي أنك ستواجه في فترات زمنية الشك الذاتي
الحواجب القريبة من بعضها : تدل علي أن الشخص لديه اسلوب سريع و مرتجل في التعبير .
الحاجبين بينهم مسافات واسعة : تشير إلي أن هذا الفرد كتوم .
رابعاً شكل الوجه : يمكن لشكل الوجه أن يكشف عن الطابع العام الذي تتسم به شخصيتك .
الوجه الدائري : يدل علي ان الشخص عاطفي وحساس و يحتاج إلي الإهتمام .
الوجه المربع : يشير إلي أن الشخص عدواني و طموح و متحكم و سريع الغضب و لكن عادة ما يهدأ بسرعة .
الوجه المستطيل : يدل علي أن الفرد عملي و منطقي و يمكن الإعتماد عليه و قد يميل إلي القيام بالمزيد من الأعمال .
الوجه المثلث : يدل علي أن الشخص حيوي و نشيط .
خامساً العيون : قد يدل حجم العين عن بعض الحقائق الخاصة بك .
العيون الصغيرة : شخصية إنطوائية .
العيون المتوسطة: تدل علي وجود نسبة متوسطة من الذكاء .
العيون الكبيرة : تدل علي شخصية مبدعة وعاطفية .
سادساً الأنف : يمكنك قياس طريقة تحكمك في الأمور المالية من خلال شكل الأنف .
الأنف ذات الشكل الجيد : تدل علي أن المال لايمثل أهمية أساسية لديك .
الأنف المستقيمة : تدل علي أنك شخص ناجح في حياتك .
الأنف الطويلة : تدل علي أنك شخص تقليدي و عقلاني في التفكير .
سابعاً الأذن : سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مترفعة أو راجعة إلي الوراء قليلاً ، فإن كل شكل له معني خاص به يمكنك أن تتعرف عليه بسهولة.
الأذن الكبيرة : تدل علي أنك شخص مسيطر و متحكم .
الأذن الطويلة : تدل علي الناحية الأخلاقية العالية .
الأذن مستيديرة الشكل : تدل علي أنك شخصية تحب الموسيقي والفنون و شخصية ودودة و إجتماعية مع الأخرين .
الأذن ذات شحمات كبيرة : تشير إلي أن الشخص مستقل و قوي في التفكير و ليس من السهل إخضاعه ( عنيد )
ثامناً الفم : تعطي الشفاه رؤية واضحة عن إذا كان هناك رغبة في إقامة علاقة حميمة .
الشفاه الشاحبة و الجافة : تدل علي الطاقة العاطفية الضعيف .
الشفاه الوردية : تدل علي شخصية دافئة .
الشفاه ذات التوقيس إلي أسفل : أنك شخصية كثيرة الطلب .
الشفاه الكبيرة : تدل علي أنك شخصية مسيطرة .
الشفاه الضيقة : تدل علي أنك شخصية غير عاطفية .
الشفاه ذات التقويس التصاعدي : تدل علي أن الشخص متفائل و محظوظ .
الشفاه السميكة : تدل علي أن لديك رغبة قوية في إقامة علاقة حميمة .
تاسعاً الخدود : نحن جميعاً نريد تسلق سلم النجاح و تطوير أنفسنا في الحياة وقد تظهر الخدود كيفية تحقيق أهدافنا .
الخدود السمينة : تدل علي أن الشخص طيب القلب و إجتماعي .
عظام الخد عالية : تدل علي أن الشخص يحب السلطة .
الخدود الواضحة : تدل علي أن الشخص لديه طبيعية مادية .
عاشراً الذقن : تشير الذقن إلي القدرة علي التحمل والعزيمة .
الذقن البارزة : تدل علي أن الفرد مستقل جدا في حياته .
الذقن الخفيفة : تدل علي أن الفرد ضعيف الإرادة .
نأمل أن نكون قدمنا لكم مجموعة مفيدة من الصفات التي تساعدكم نتمنى ان تشاركنا بالصفات التي وجدتها في نفسك