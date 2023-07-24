انت الأن تتابع خبر هل تعلم أن شكل وجهك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك ؟! .. اكتشف المزيد !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قــام خبير تحليل الوجه Dadhichi Toth بإجراء عدة بحوث تتعلق بقراءة ملامح الوجه . حيث يستطيع أي أحد من هذا الاختبار تحليل شخصية اي شخص وذلك عبر تحديد عدة ملامح من الوجه وبكل سهولة .

وفي المقال هذا سوف نساعدك ونكشف لك السر وبالتفصيل الممل عن طرق قراءة ملامح الوجه جيداً و ماذا يقول شكل الوجه عن الشخص وصفاته

أولاً الشعر : يعكس المرونة الجسدية

الشعر الناعم : يدل علي شخصية عاطفية حساسة .

الشعر الخشن : شخصية قوية و لديها طاقة عالية علي التحمل .

ثانياً الجبهة : كما يقول المثل الصيني ، كلما كان شكل جبهتك أفضل ، كلما زادت قدرتك علي التفكير .

الجبهة البارزة : تدل علي التفكير الفردي .

الجبهة المسطحية : تدل علي العقبات التي تواجهك في العمل .

الجبهة الضيقة : تشير إلي ضيق الحياة .

الجبهة العالية و المستديرة : تدل علي أن الشخص لديه المزيد من الأفكار .

جبهة مسطحة : تدل علي أن الشخص تطعلي في تفكيره .

جبهة بها فجوات : تدل علي أن الشخص طموح و متسرع .

الجبهة الواسعة : تدل علي أن الشخص عملي و ذكي .

ثالثاً الحواجب : تخبرنا عن حالتك النفسية و كيف تحقق النجاح في حياتك و مكانتك الإجتماعية .

الحواجب ذات الوضع المنخفض : تدل علي أنك ستواجه في فترات زمنية الشك الذاتي

الحواجب القريبة من بعضها : تدل علي أن الشخص لديه اسلوب سريع و مرتجل في التعبير .

الحاجبين بينهم مسافات واسعة : تشير إلي أن هذا الفرد كتوم .

رابعاً شكل الوجه : يمكن لشكل الوجه أن يكشف عن الطابع العام الذي تتسم به شخصيتك .

الوجه الدائري : يدل علي ان الشخص عاطفي وحساس و يحتاج إلي الإهتمام .

الوجه المربع : يشير إلي أن الشخص عدواني و طموح و متحكم و سريع الغضب و لكن عادة ما يهدأ بسرعة .

الوجه المستطيل : يدل علي أن الفرد عملي و منطقي و يمكن الإعتماد عليه و قد يميل إلي القيام بالمزيد من الأعمال .

الوجه المثلث : يدل علي أن الشخص حيوي و نشيط .

خامساً العيون : قد يدل حجم العين عن بعض الحقائق الخاصة بك .

العيون الصغيرة : شخصية إنطوائية .

العيون المتوسطة: تدل علي وجود نسبة متوسطة من الذكاء .

العيون الكبيرة : تدل علي شخصية مبدعة وعاطفية .

سادساً الأنف : يمكنك قياس طريقة تحكمك في الأمور المالية من خلال شكل الأنف .

الأنف ذات الشكل الجيد : تدل علي أن المال لايمثل أهمية أساسية لديك .

الأنف المستقيمة : تدل علي أنك شخص ناجح في حياتك .

الأنف الطويلة : تدل علي أنك شخص تقليدي و عقلاني في التفكير .

سابعاً الأذن : سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مترفعة أو راجعة إلي الوراء قليلاً ، فإن كل شكل له معني خاص به يمكنك أن تتعرف عليه بسهولة.

الأذن الكبيرة : تدل علي أنك شخص مسيطر و متحكم .

الأذن الطويلة : تدل علي الناحية الأخلاقية العالية .

الأذن مستيديرة الشكل : تدل علي أنك شخصية تحب الموسيقي والفنون و شخصية ودودة و إجتماعية مع الأخرين .

الأذن ذات شحمات كبيرة : تشير إلي أن الشخص مستقل و قوي في التفكير و ليس من السهل إخضاعه ( عنيد )

ثامناً الفم : تعطي الشفاه رؤية واضحة عن إذا كان هناك رغبة في إقامة علاقة حميمة .

الشفاه الشاحبة و الجافة : تدل علي الطاقة العاطفية الضعيف .

الشفاه الوردية : تدل علي شخصية دافئة .

الشفاه ذات التوقيس إلي أسفل : أنك شخصية كثيرة الطلب .

الشفاه الكبيرة : تدل علي أنك شخصية مسيطرة .

الشفاه الضيقة : تدل علي أنك شخصية غير عاطفية .

الشفاه ذات التقويس التصاعدي : تدل علي أن الشخص متفائل و محظوظ .

الشفاه السميكة : تدل علي أن لديك رغبة قوية في إقامة علاقة حميمة .

تاسعاً الخدود : نحن جميعاً نريد تسلق سلم النجاح و تطوير أنفسنا في الحياة وقد تظهر الخدود كيفية تحقيق أهدافنا .

الخدود السمينة : تدل علي أن الشخص طيب القلب و إجتماعي .

عظام الخد عالية : تدل علي أن الشخص يحب السلطة .

الخدود الواضحة : تدل علي أن الشخص لديه طبيعية مادية .

عاشراً الذقن : تشير الذقن إلي القدرة علي التحمل والعزيمة .

الذقن البارزة : تدل علي أن الفرد مستقل جدا في حياته .

الذقن الخفيفة : تدل علي أن الفرد ضعيف الإرادة .

نأمل أن نكون قدمنا لكم مجموعة مفيدة من الصفات التي تساعدكم نتمنى ان تشاركنا بالصفات التي وجدتها في نفسك