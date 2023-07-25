انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية عجيب يكشف هل أنت موهوبة وتكرهين تكوين علاقات جديدة ام ترغبين بالارتباط والزواج عبر شكل الشفايف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تعلمين بأن شكل شفتيك يقول الكثير عنك وعن صفاتك وما تشعرين به لكافة الملامح تتلاءم بشكل ما مع صفات الإنسان وشخصيته لذا تابعي معنا المقال الاتي واكتشفي معنا الشيء الذي تقوله شفتيك عنكِ.

أي شفاه تمتلكين :-

أ- شفتان رقيقتان :-

إذا كانت شفتاك تتسمان بالرقة، فأنت امرأة وحيدة. إلا أنّه أمر لا يزعجك فأنت لا تشعرين بالحاجة إلى الصداقات لكي تنتابك المشاعر الجيدة. بل أكثر من ذلك، قد تجدين صعوبة في التواصل مع الآخرين، من دون أن يعني هذا أنّك لا تمتلكين موهبة تكوين العلاقات.

ب_ شفتان ممتلئتان :-

هل تشعر الأخريات بالغيرة منك لأنك تتمتعين بشفتين ممتلئتين؟ إذاً، أنت محظوظة، فهذا يشير أيضاً إلى أنّك ترغبين بشكل دائم في أن تختبري مشاعر الأمومة وأنك تُبدين اهتمامك بالأشخاص الذين يعيشون في محيطك. كذلك فأنت شخص كريم ومعطاء، إذ تشعرين بالسعادة حين تنفذين المهمات التي تعود بالنفع على الآخرين وتحبين التواصل معهم وتكوين الصداقات وإيّاهم.

ج_ فم صغير الحجم مع شفتين ممتلئتين :-

هل أنت من ذوات الفم الصغير الممتلئ؟ إذاً، فالأمور التي ترتبط بك هي التي تحتل رأس أولوياتك. أما في حال كانت شفتاك رقيقتين، فهذا يشكل دليلاً على أنّك تجدين صعوبة في إقامة العلاقات والتواصل مع الآخرين والارتباط بالرجل

شفتان متوسطتا الحجم :-

في حال كانت شفتاك غير كبيرتين وغير صغيرتين في آن، أيّ متوسطتي الحجم، وإذا كان قوس الشفة العليا غير محدد المعالم وظاهراً في آن، فهذا يعني أنك تحبين إقامة العلاقات الاجتماعية التي تتسم بالاستقرار. ماذا؟ نعم، فأنت في هذه الحالة لا تفضلين مواجهة المشاكل في هذا الإطار ولا عيش أي نوع من المأساة. لذا، فإنك لا تفرضين نفسك على الآخرين ولا تلتصقين بهم بالرغم من أنّك تحتاجين بشكل دائم إلى التواصل. فأنت امرأة اجتماعية بامتياز.

شفة عليا مع قوس على شكل الحرف V :-

إعلمي أن ما يشير إليه شكل الشفة العليا هذا هو أنّك اجتماعية، تحبين التواصل وتتمتعين بذهن نيّر وبأفكار إبداعية. إلا أنّك متسرعة أحياناً ولا تفكرين غالباً بما تقولينه، الأمر الذي يدفعك إلى مواجهة بعض المشكلات في حال كان ما صدر عنك سلبياً.

شفة عليا مع قوس دائري :-

أنظري إلى مرآتك مجدداً. هل تتسم شفتك العليا بهذا الشكل؟ إذا كانت إجابتك هي «نعم»، فهذا يعني أنّك صاحبة طباع طيبة ولطيفة، إذ تبدين تعاطفك الدائم مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك. بل أكثر من ذلك، أنت تتحلين بالصبر وبالبعد عن الأنانية.

شفة عليا مع قوس غير واضح المعالم :-

قد يحدث أن يكون قوس شفتك العليا غير محدّد أو واضح المعالم. بالفعل وهذا يعني أنّك انفعالية ولا تتمكنين من وضع حدّ لعواطفك وغضبك أحياناً. لذا، فإنّك تعطين بلا مقابل ومن دون حدود وإن جاء ذلك على حساب راحتك الخاصة وسعادتك الشخصية. وفي المقابل، فإنّك امرأة تتسم بروح المسؤولية، لكنّ عليك أن تتنبهي إلى أنّه لا يسعك أن تجدي الحلول لكلّ مشكلات الأرض.

شفاه ممتلئة الوسط :-

في هذه الحالة، أنت تمتلكين موهبة التمثيل والحظوظ التي تساعدك على أن تتحولي إلى نجمة تعيش تحت الأضواء. فأنت تحبين أن تصبحي موضع اهتمام الأشخاص الذين يعيشون في محيطك وتنبذين الوحدة وتميلين أحياناً إلى الاكتئاب. وقد يدلّ هذا على أنّك تتمتعين بشيء من الأنانية. أما في حال كانت أطراف شفتيك رقيقة، فهذا الأمر يشير إلى أنّك تحبين الفرح والتسلية ولا تغضبين بسهولة.

شفة عليا غير ظاهرة وشفة سفلى طبيعية :-

إذا كانت هذه هي حال شفتيك، فلتعلمي أنّك امرأة تهتم بعملها أكثر من أي أمر آخر وبالنجاح الذي تحققه على مستوى مهنتها أكثر من ذلك الذي قد تبلغه على صعيد علاقاتها الاجتماعية. لا تُجيدين الخلود إلى الراحة لأن الغاية القصوى من الحياة، بالنسبة إليك، هي تحقيق أهدافك.

فم كبير الحجم مع شفاه عادية أو ممتلئة :-

أهذه هي حال شفتيك؟ إذاً، أنت امرأة كريمة ومستعدة أبداً لمساعدة الآخرين.