انت الأن تتابع خبر دعاء يوم عاشوراء.. رددوا اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصنف دعاء يوم عاشوراء من الأدعية التي تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي، وذلك لأنه من الأيام الدينية العظيمة الذي نجى فيها الله سبحانه وتعالي سيدنا موسى وقومه من فرعون، وهو من الأشياء الذي جعلت اليهود يصومون في هذا اليوم العظيم.

دعاء يوم عاشوراء

ونحرص على تقديم دعاء يوم عاشوراء الذي يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالي، حيث أنه من الأيام المباركة التي يتقرب فيها الجميع إلى الله، ويوجد فيها استجابة إلى الدعاء، وهذه الأدعية هي:

يا رب إن كان رزقي في السّماء فأنزله.

يا رب وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه.

يا رب وإن كان رزقي بعيدًا فقرّبه.

وإن كان رزقي قريبًا فيسّره.

وإن كان رزقي قليلًا فكثّره.

وإن كان رزقي كثيرًا فبارك لي فيه.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚأَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها.

يا رب إنِّي أتوب إليك ومددتُ يدي اليك فاقبل توبتي.

يا رب ارحم ضعفي واغفر خطيئتي.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك.

يا رب قوني وارحمني.

يا رب يا لطيف الطف بي.

يا رب بك أستعين وعليك أتوكل.

يا رب ذلل لي الصعاب.

يا رب سهل لي مشقته وارزقني الخير كله.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

ويصنف دعاء يوم عاشوراء المستجاب من أهم وأكثر الأدعية المميزة الذي يريد أن يعرفها الجميع، ويرددها عدد كبير من المسلمين في كل الأوقات طوال اليوم، والدعاء هو:

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا حي ياقيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام.

اللهم كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

يالله رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.