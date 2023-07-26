وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل خلية النحل

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رياض - احمد صلاح -قام الشيف علاء الشربيني بتقديم طريقة عمل خلية النحل، حيث أنها من المعجنات ذات الطعم اللذيذ والتي تقدم في 10 دقائق ويحبها الأطفال كثيراً، وتفضل الكثير من الأمهات تحضيرها في البيت بدلاً من شرائها من كل المحلات وتكون بسهولة وسرعة ومكونات من داخل المطبخ.

مكونات عمل خلية النحلونقدم لكل الأمهات مكونات عمل خلية النحل لأنها من المعجنات ذات الطعم الشهي واللذيذ، ويحبها الجميع سواء الكبار أو الأطفال وهذه المكونات هي:

خمس أكواب دقيق أبيض.

اثنان كوب ماء دافئ للعجن.

3 أكواب زيت.

1 ملعقة صغيرة ملح ناعم.

خمس ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة عمل خلية النحل الشيف علاء الشربيني

ونقدم طريقة عمل خلية النحل الذي قدمها الشيف علاء الشربيني في 10 دقائق، حيث أنها من أهم وأكثر المعجنات الأساسية التي توضع لكل الأطفال والكبار، والطريقة هي:

حضري عجينة خلية النحل من خلال مزج الماء الدافئ مع الكمية التي تتناسب مع الحليب و2 ملعقة كبيرة من الخميرة وعليها السكر.

امزجي كل المكونات مع بعضها البعض جيداً.

ضعي كمية ملائمة من الزيت وعليهم ربع ملعقة كبيرة من الملح.

وضيفي لهم البيكنج بودر وكمية من الدقيق بشكل تدريجي.

اعجنيها بشكل جيد.

اتركي العجين يختمر لمدة 30 دقيقة.

وبعد اختمار العجين شكليه على هيئة كرات صغيرة.

وقبل البدء في التحضير سخني الفرن جيداً على درجة حرارة 200 درجة.

وعندما تشكليها على هيئة كرات من الممكن حشوها بالجبن أو الديك الرومي أو الفيتا أو الشيدر أو الموتزاريلا، ومن الممكن تحضيرها مسكرة بالمكسرات.

ضعي العجين في صينية كبيرة وعليها الزيت، وكدسي الكرات فيها لتجعلي المسافة بينهما صغيرة، وذلك ليلتصقوا مع بعضهم البعض أثناء النضج وتشكيل خليه النخل.

واتركيها لتختمر لمدة 20 دقيقة ورشي عليهم الحليب والسمسم عليهم وحبه البركة.

وضعيها في الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 1/3 ساعة تقريباً.

وخرجيها واتركيها لتبرد وتقدم في طبق التقديم.