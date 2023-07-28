انت الأن تتابع خبر إختبار شخصية عجيب يكشف هل يمكنك اتخاذ القرار والعمل بإبداع أم أنك كسول عبر شكل الأسنان في الصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل قمت بالتفكير يوماً ما لماذا تختلف شكل الأسنان الأمامية بين شخص وآخر، وماالذي يمكن ان نتعرف عليه من سمات شخصية موجودة بداخلنا.

في السطور التالية سوف نعرض لكم اختبار من خلال شكل أسنانك الامامية، كل المطلوب منك هو أن النظر للمرآة وتحديد شكل أسنانك الأمامية من أعلى وتختار الشكل الأقرب لها من هذه الصورة وتابع معنا التحليل التالي.

التحليل

1- أسنان مستطيلة

أنت شخص عملي تحب أن تعتمد على المنطق كأسلوب حياة، أنت تعرف جيدًا ماذا تريد وتسعى باجتهاد لتحقيقه، كما أنك شخص اجتماعي تُجيد التعامل مع الناس ولكنك في بعض الأحيان تبدو جاف بعض الشيء وسريع الانفعال.

2- أسنان بيضاوية

أنت شخص مبدع ومُبتكر، لديك حس فني وتحب أن تحافظ على الجماليات، تبدو خجول بعض الشيء، لا تحب أن تكون مصدر الاهتمام وأن يُسلط الضوء عليك، في بعض الأحيان تبدو حزينًا، أنت تجد راحتك في دائرتك القريبة من الأصدقاء والأسرة.

3- أسنان مُثلثة

أنت شخص نشيط وحيوي، عاشق للحياة ومتفائل بطبعك، تحب أن تصفي ذهنك من الهموم فأنت مؤمن بأن اللحظة الحالية لا تُكرر، تحب ان تخوض المغامرات ولكنك للأسف في كثير من الأحيان لا يمكنك أن تكون شخص مسؤول.

4- أسنان مربعة

أنت شخص موضوعي ومنظم ، تُجيد اتخاذ القرارات الهامة، لديك روح قيادية وعقلانية فأنت تُحكم عقلك على قلبك كثيرًا، تظهر أمام الناس كشخص خالي من المشاعر ولكن في الحقيقة أنت شخصية عطوفة جدًا.