أقوى كريم من الصيدلية لتبييض البشرة و المناطق الحساسة وبين الفخذين وإزالة سواد السنين من أول استعمال بهذه الطريقة

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رياض - احمد صلاح - يعتبر تفتيح وتبييض البشرة من الامور الصعبة التي قد تحتاج إلى وقت طويل لتغييرها وذلك لاجل الحصول على نتيجة مرضية.

حيث ان البشرة تتعرض للغمقان وذلك بسبب الشمس التي تؤدي لزيادة في إفراز صبغة الميلانين في خلايا الوجه, واستعمال مواد للتفتيح تضر البشرة مثل الزيوت المصنعة أو الكريمات.

حيث تحتوي هذه المواد على كورتيزون أو أي مواد كيميائية, وتتواجد العديد من الكريمات الخاص بتبيض البشرة وجعلها صافية.

وهذا ما جعل الكثير ممن يعانون من أسمرار البشرة في حيرة شديدة أيهما الأفضل, ولذلك سنوضح خلال المقال التالي ماهي أفضل كريم متواجد في الصيدلية لتبيض البشرة والتخلص من أسمرار الأماكن الحساسة خلال دقائق فقط.

كريم ستارفيل الطبيعي من الصيدلية لتبيض البشرة

كريم ستارفيل عبارة عن كريم يحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وأي مكان غامق في الجسم ومن أهم ما يميزه أنه يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة دون أن يسبب أي ألتهاب بها, ويحتوي الكريم بشكل أساسي على شمع العسل الذي يعقم البشرة ويساعد في ترطيبها بشكل فعال, كما يحتوي على فيتامين سي وهو من أكثر الفيتامينات التي يمكن استخدامها للبشرة, ويتم استخدام هذا الكريم مرة في الليل ومرة صباحا قبل التعرض الي الشمس, حيث أنه يوضع كمية متوسطة منه على البشرة بعد تنظيفها بالغسول المناسب ويتم توزيع الكريم لحين التأكد من أن كل خلايا البشرة أمتصت الكريم.

خطوات تحضير كريم تبيض طبيعي في البيت باللبان الدكر

كريم اللبان الدكر يعد واحد من أكثر كريمات التفتيح فاعلية حيث أنه يساعد في التخلص من طبقات الجلد الخارجية المتأثرة بالشمس ويساعد في تحسين صحة البشرة والتخلص من التجاعيد, ويحتوي الكريم على العديد من الفيتامنيات التي تغذي خلايا البشرة وتزيد من قدرتها على إنتاج الكولاجين والتخلص من أي تجاعيد كما أنه يعالج التصبغات التي تظهر في البشرة ويمكن تحضيره بالطريقة التالية:-

نقوم بنقع كمية من اللبان الذكر في الماء وبعد ذلك نصفي الخليط ونضع ماء اللبان في إناء على النار.

نضيف عليها معلقة نشا ومعلقة حليب مجفف ومعلقة دقيق ونقلبهم ونرفعه من النار ونستخدم الكريم بشكل عادي.

ماسك لبان الذكر السحري لتبيض البشرة

يمكن تفتيح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام ماسك لبان الذكر قومي بوضع ست حبات من لبان الذكر على وعاء به ماء ثم قومي بمزج المكونات معا واتركي الخليط منقوع لمدة ليلة كاملة ثم بونيغ بدهن بشرتك وسوف تلاحظين بياض وصفاء بشرتك من أول إستعمال حيث أنها تعطي لمعان رهيب لأن ماسك لبان الذكر سحري يعمل على تفتيح البشرة بعمق والتخلص من التجاعيد والبقع