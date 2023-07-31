انت الأن تتابع خبر احذر وبشدة.. هذا الزر في ريموت تكييف الهواء يضاعف فاتورة الكهرباء للنصف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جهاز حماية المستهلك اوصى المواطنين بضرورة ضبط ريموت التكييف على درجة حرارة 25 درجة ، والتي تعتبر من أنسب درجات الحرارة لاجل الحفاظ على فاتورة الكهرباء والاستهلاك الرشيد للتكييف في فصل الصيف.

ريموت التكييف

ووجه جهاز حماية المستهلك تحذيره من الضغط على زر في ريموت التكييف ، والذي قد يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء بدرجة كبيرة وهو زر المروحة fan.

وأكد جهاز حماية المستهلك ، أنه كلما كان زر المروحة مضبوط على درجة حرارة عالية كلما أدى ذلك إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لأن التكييف في هذه الحالة يعمل كمكيف للهواء ومروحة في نفس الوقت.

وتابع : ويتسبب الضغط على هذا الزر في ريموت التكييف ، في ارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة الاستهلاك ، الذي تعمل الدولة حاليا على ترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الطاقة.

كما نصح جهاز حماية المستهلك ، بضبط ريموت التكييف على وضعية الريشة المتحركة ، والتي تعمل على توزيع هواء المكيف في الغرفة بشكل متزن.

نصائح عند تشغيل التكييف

كما ينصح بضبط ريموت التكييف ، على وضع آلي Auto ، وهذه الخاصية تعمل على فصل التكييف عند الوصول إلى درجة حرارة مناسبة للمكان، وبالتالي تعمل على توفير الكهرباء.

وفي النهاية ، فإن الخاصية الأفضل لوضع التكييف في المنزل ، هي وضعية cool ، التي تضمن برودة جيدة للمنزل وعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

ومن المهم خلال فترات الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة ، تنظيف فلاتر التكييف كل 5 أيام ، في حالة تشغيل التكييف لساعات طويلة خلال اليوم.

كما ينبغي فصل مفتاح التكييف عند عدم تشغيله ، لأن هذا يحمي التكييف من حدوث الحرائق ، لأن ترك المفتاح على وضع التشغيل ، حتى لو كان التكييف مغلق ، قد يؤدي إلى مشاكل طارئة في التكييف ويتعرض للتلف.