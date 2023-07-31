انت الأن تتابع خبر ودعاً للصبغات الكيمائية والحناء المتعبة ... إليكِ طريقة مذهلة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وإخفاء مثالي للشيب بدون عناء !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي يعتبر من العادات التي تفضلها النساء لأجل زيادة بهاء وجمالهن، و يفضلن الإهتمام بالبشرة اضافة الى تلوين الشعر من حين لأخر.

فتلوين الشعر بالألوان المميزة مثل اللون الأشقر الذهبي يزيد من الجمال والجاذبية للفتات، لهذه يقومون بصبغ الشعر بهذا اللون.

والكثير من الفتيات يذهبن إلى صالونات التجميل المتخصصة في صبغ الشعر لتغيير لون الشعر، حيث يتم اختيار اللون حسب درجة لون البشرة

ويناسب اللون الأشقر الذهبي أصحاب البشرة البيضاء والخمرية، ولكن يفضل معظم الفتيات استخدام الصبغات الطبيعية بدلا من الصناعية حفاظاً على صحة الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون صبغ

الصبغات الطبيعية تمنح الفتاة وربات البيوت صبغ شعرهن في المنزل ولا يحتاجن إلى الذهاب إلى صالونات التجميل، وبالتالي يتم توفير الكثير من المال، كما أن الصبغات الطبيعية تساعد على تلوين الشعر وجعله أكثر جاذبية ولمعان ولا تسبب أي ضرر على الشعر، ويمكن تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل من خلال توفير المكونات التالية. عدد من أكياس عشبة البابونج.

المكونات

ماء مغلي.

نصف كوب من الكركم.

عصير ليمون.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون صبغة

تغيير الروتين اليومي للسيدات أمر مهم، حيث يفضلن تغيير الشكل الخارجي من فترة لأخرى، حتى يجذبن أزواجهن في المنزل، كما أن الاهتمام بالشعر والبشرة أمر مهم لجميع الفتيات والسيدات، ويمكن صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي من خلال استخدام عشبة البابونج التي تتميز بلونها الأشقر الذهبي، كما يساعد الكركم أيضا على تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغذيته، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.أولاً يتم وضع أكياس عشبة البابونج في الماء المغلي.

نضيف الكركم وعصير الليمون إلى مغلي عشبة البابونج.

نخلط جميع المكونات.

يتم غسل شعر الرأس بالماء و نجففه.

بعدها يتم إضافة خليط عشبة البابونج على الشعر بالكامل.

لابد من تغطية شعر الرأس لمدة ساعتين.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر. إذا كنتِ ترغبين في لون أغمق يتم تكرار استخدام الوصفة.