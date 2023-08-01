انت الأن تتابع خبر باستخدام كريم لبان الذكر والفازلين السحري .. اعملي أقوى كولاجين طبيعي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من أول يوم بهذه الطريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم خطوة بخطوة كيفية عمل كريم لبان الذكر والفازلين الذي يعتبر بمثابة كولاجين طبيعي يعمل على شد تجاعيد البشرة.

ودعي كل المستحضرات الكيميائية التي قد تضر بالبشرة على المدى البعيد، خصوصا في حال تم استخدامها بدون وصفة طبية، لذا نعرض لكم اليوم افضل الطرق عبر استخدام لبان الذكر فيها.

كريم لبان الذكر والفازلين كولاجين طبيعي

الكريم من السهل تحضيره خلال دقائق معدودة في المنزل، وذلك لأن مكوناته تتواجد بكثرة وتُعد من الأساسيات مثل الفازلين، وفيما يلي المكونات اللازمة لتحضيره:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من منقوع لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير.

احضار وعاء مناسب وإضافة كافة المكونات السابق ذكرها فيه.

يتم مزجهم سويًا للحصول على قوام مناسب للبشرة على أن يكون كريمي.

نترك الماسك جانبًا 10 دقائق حتى تتفاعل سويًا.

على بشرة نظيفة وغير رطبة يتم فرد الماسك وتركه حوالي ربع ساعة حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وغسول مناسب ثم غسل بالماء البارد لغلق المسام ثم تجفيفها.

يجب تكرار الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

ماسك طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

لبان الدكر من المكونات التي تُساهم بشكل فعال في تضييق المسام وشد البشرة بشكل طبيعي، ليكون مظرها بالأخير أكثر شبابًا، لذا يتم الاستعانة به بكثرة في عدة وصفات طبيعية رغبةً في الحصول على مظهر جذاب خالي من التجاعيد والترهلات.

المكونات

ثلاث ملاعق من اللبان الدكر البودر.

نصف كوب من الزبادي

طريقة التحضير

إحضار وعاء ثم إضافة المكونات السابقة إليه.

على بشرة نظيفة يتم فرد الماسك وتركه ربع ساعة.

نقوم بغسل البشرة جيدًا وإزالة بقايا الماسك ثم تجفيفها.

يجب تكرار الماسك من مرة إلى مرتين للحصول على نتائج فعالة في شد البشرة وإزالة التجاعيد.

اغسلي وجهك جيدًا باستخدام منظف لطيف وجافيه بلطف قومي بتسخين الملعقة الكبيرة من اللبن الطازج قليلًا حتى يصبح دافئًا. استخدمي أطراف أصابعك أو قطعة قطنية لتوزيع اللبن على وجهك بلطف وبالتساوي، تجنبي منطقة العينين اتركي اللبن على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ليجف تمامًا بعد ذلك، قومي بشطف وجهك جيدًا بالماء الدافئ

تبيض الوجه بخلطة منزليه

قومي بمزج العسل وماء الورد في وعاء صغير. إذا كنت تختار إضافة عصير الليمون، قم بإضافته أيضًا وامزج المكونات جيدًا. قومي بتنظيف وجهك جيدًا بالماء والصابون. ضعي الخلطة بلطف على وجهك باستخدام أطراف أصابعك، تجنبي منطقة حول العينين. اتركي الخليط يجف على وجهك لمدة 15-20 دقيقة اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر واتبعيه بتطبيق مرطب خفيف.