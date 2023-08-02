أقوى اختبار شخصية يكشف من يريد ان يلدغك عبر شكل الثعبان الذي تختاره أولا في الصورة .. هل صديقك أم زميلك أم اقربائك

أنظر للصورة الأتية وأختر أحد الثعابين ثم تابع التحليل.

والأن أخبرنا أي ثعبان أخترت :-

ثعبان # 1

صديق مقرب

في بعض الأحيان يمكن العثور على ثعبان مخفي بين أصدقائنا. هذا هو الشخص الذي يتظاهر بالسعادة من أجلك ولكنه في الواقع يشعر بالغيرة. إنه ينتفع عندما تتحدث عن مشاكلك ، بدلاً من الدعم ، يبدأ في الإشارة إلى أخطائك. كن حذرًا ، لأن مثل هذا الصديق يمكن أن يوجه ضربة مؤلمة ، ومن يدري كيف سيقرر أن “يلدغك” في المرة القادمة. تتطلب العلاقات الحذر ، لذا كن يقظًا وتذكر أن الأصدقاء الحقيقيين يدعمونك دائمًا وابتهج بصدق بنجاحاتك دون أن تحسدك.

ثعبان # 2

زميل

في بيئة المكتب ، يمكنك العثور على أنواع مختلفة من “الثعابين”: يتظاهر البعض بالاهتمام بالمحادثة من أجل إعدادك لاحقًا ، والبعض الآخر يتصرف في الخفاء وينشر القيل والقال بمهارة.

لذلك ، من المستحسن أن تكون متيقظًا إذا كان لديك زميل يظهر السم بانتظام في أقواله وأفعاله – ربما ينوي هذا الشخص إيذائك. راقب بعناية وكن حذرًا عند التعامل مع هؤلاء الأشخاص. من المهم أن تتذكر أنه في بيئة المكتب ، من الأفضل الحفاظ على حدودك ومعاملة موظفيك بنزاهة لتجنب العواقب السلبية.

ثعبان # 3

اقاربك

يبدو غريباً كيف يمكن لأحبائك أن “يلدغك”؟ ومع ذلك ، يمكن أن تحدث مواقف داخل العائلات يمكن مقارنتها بعش الثعبان السام.

على الأرجح ، لا يرغب قريبك في أن تؤذيك ، ولكن لأسباب مختلفة ، قد يظهر سلوكًا سامًا. ربما تكون أفعاله مشروطة بالرغبة في تأكيد نفسه أو إيجاد مكانه أو التعبير عن إحباطه. في مثل هذه المواقف ، من المهم أن تظل قويًا من الناحية العاطفية وأن تجد طرقًا للتواصل البناء وحل النزاعات. في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مساعدة من المتخصصين لاستعادة الانسجام في العلاقات في الأسرة. تذكر أن المحادثة والعلاقة يمكن أن تكون علاجًا للسم الذي يتراكم داخل دائرة الأسرة.

ثعبان # 4

أنت نفسك

إنه شعور مألوف. متى كانت آخر مرة أثنيت فيها على نفسك بدلاً من انتقاد نفسك؟ قد تقلل من شأن إنجازاتك ، وتعتبرها غير ذات أهمية ، وتقارن نفسك باستمرار بالآخرين. في كل مرة يبدو أنك “تلدغ” نفسك ، تاركًا الأفكار السامة والندم في داخلك. لكن لا يجب أن تفعل ذلك.

من المهم أن تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر كل خطوة تخطوها. أنت تستحق التقدير لجهودك وإنجازاتك. ربما يكون من المنطقي استشارة طبيب نفساني للتعامل مع هذه المشكلة. يمكنهم مساعدتك في التعرف على حوارك الداخلي وتغييره ، وإعادة تقييم إنجازاتك ، وتعلم كيفية تطوير موقف إيجابي تجاه نفسك. تذكر أنك فريد وتستحق الحب والاحترام – بما في ذلك من نفسك.