انت الأن تتابع خبر فيلم بارني يُعيد الديناصور الشهير لأطفال التسعينات بعدما أصبحوا شبابًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم شركة ماتتل Mattel ، بإعادة إحياء الشخصيات الكرتونية حيث تستعد لإطلاق فيلم بارني الديناصور الشهير لأطفال التسعينيات خصوصا بعد نجاح فيلم باربي التي قامت مارجوت روبي ببطولته .

إعلان بارنيوليست هذه المرة الأولي التي يتم الإعلان فيها عن فيلم بارني الديناصور الشهير حيث سبق وأعلنت الشركة عام 2019 عن الفيلم كما كشفت عن تفاصيل خاصة بالممثلين وبمسار الفيلم قبل أن ينتهي الحديث عنه طوال الفترة الماضية

عاد اسم فيلم بارني للتداول مرة أخري في الأوساط الفنية مع استعدادات شركة ماتتل لإعادة العمل علي الفيلم خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم باربي الذي تم عرضه في السينمات خلال النصف الثاني من شهر يوليو الماضي .

وتعد شخصية الديناصور بارني أحد ابرز الشخصيات التي تربي عليها جيل التسعينات واصبحو شبابا حاليا مما يتيح للفيلم وللشخصية فرصة كبيرة للمششاهدة العائلية وبين أوساط الشباب بسبب الذكريات الجميلة معه .

ظهور بارني الأول

ظهور الديناصور بارني للمرة الأولي كان في برنامج Barney & Friends عام 1992 واستمر في الظهور عبر شاشة التلفيزيون حتي عام 2009، وشهد بارني أيضا علي بداية إنطلاق نجوم مميزين حاليا مثل ديمي لوفاتو وسيلينا جومز .

وكشفت تقارير الصحف أن فيلم بارني سيهتم بمشاكل جيل الألفية الذين يعرفون البرنامج وتربوا مع الديناصور المفضل لهم ومن المقرر ان يشارك الممثل دانييل كالويا في البطولة وإنتاج الفيلم.

وحتي الوقت الحالي لم يتم الإتفاق علي مخرج فيلم بارني الإ أن الإنتاج سينقسم بين كالويا صاحب النصيب الأكبر بنسبة 59 % وروان رايلي وأماندلا كريشلو بجانب شركة Valparaiso Pictures كل ذلك تحت إشراف شركة ماتيل.