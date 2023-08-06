طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات سهلة وسريعة

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رياض - احمد صلاح - تقوم الكثير من الأمهات بمعرفة طريقة عمل كفتة الفراخ سواء المقلية أو المشوية، وذلك لأنها من أهم الأكلات الرئيسية التي توضع على المائدة لتناولها باستمرار، ويتم تقديم بجانبها الكثير من الأطباق الأخرى التي يحبها الكبار والصغار.

مكونات عمل كفتة الفراخ

ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن مكونات عمل كفتة الفراخ لتحضيرها في المنزل، وتقديمها على المائدة بشكل مستمر، ومن أبرز المكونات الخاصة بها ما يلي:

½ كيلو صدور فراخ مخليه.

½ كيلو أوراك فراخ مخليه.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ثلاث ملاعق نشا.

¼ ملعقة صغيرة بصل بودرة.

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

½ ملعقة بهارات فراخ.

ملح.

½ ملعقة فلفل أسود ناعم.

اثنان حبة بصل مفروم.

طريقة عمل كفتة الفراخ الشيف شربيني

اشطفي اوراك وصدور الفراخ بالماء والملح والليمون جيداً.

اغسلي البصل وافرميه ناعماً داخل الكبة.

اغسلي الخضروات وهم البقدونس والشبت وافرميهم جيداً مع البصل في الكبة.

ضعي عليه الملح والفلفل الأسود والبصل والثوم البودر والحبهان,

واضربي كل المكونات مع بعضها البعض إلى أن يصبح قوام التتبيلة ناعمة.

ضيفي التتبيلة في طبق كبير وضعيها جانباً.

وافرمي الصدور مع الأوراك في الكبة وعليهم التتبيلة، وضعي عليها النشا والبيكنج بودر.

واضربي كفتة الدجاج المشوية مع بعضها البعض إلى أن يتداخلوا معاً ويصبح المزيج متماسك.

وضيفي مزيج الكفتة في طبق كبير وغطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

وضعي الكفتة في أسياخ الشيش طاووق أو المعلقة واعملي على تشكيل كفنة الدجاج وضيفي لها القليل من الزيت في اليدين، وذلك حتى لا تلتصق فيها.

وفي حالة إذا كان قوام الكفتة غير متماسك فمن الممكن وضع عليها ملعقة بقسماط حتى تتماسك بشكل جيد.

ورصيها في صينية وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

وسخني الفرن بشكل جيد على درجة حرارة 200 درجة.

استعملي فرشاة ووزعي عليها القليل من الزيت حتى تحصلي على لون الشوى المميز.

ضعي الكفتة في الفرن الساخن حتى تنضج وتحصل على لون الشواء الذهبي المميز، وتقدم ساخنة بجانب الخبز أو المكرونة أو الأرز مع السلطة والطحينة.