انت الان تتابع خبر شاهد .. هتندمي انك معرفتيهاش من زمان .. فقط بفص ثوم واحد يمكنك التخلص من الصراصير والناموس والنمل للأبد وبكل سهوله وبتيجة فعالة 100%..؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الحشرات من أكبر المشاكل التي تؤرق ربات المنازل، مثل النمل والذباب والناموس، وتزيد تلك الحشرات مع اقتراب فصل الصيف فلابد من التخلص منها فور تواجدها لأنها تنقل الأمراض والأوبئة من شخص إلى شخص بل من بلد إلى بلد، وقادرة على أن تفسد عليك كل شيء في منزلك من لباس وطعام ونظافة المكان، لذلك وفرنا لك بعض الوصفات الطبيعية التي تتواجد مكوناتها في كل منزل حتى تتخلص من النمل الذباب وكل الحشرات دون أي مبيدات حشرية ضارة أو وصفات عالية الثمن

وصفات للتخلص من الحشرات الطائرة والزاحف

لكي تتخلص من الحشرات بشكل نهائي وفرنا لك بعض الوصفات السهلة، والتي منها:

الثوم، يعتبر الثوم من أكثر الروائح القادرة على طرد الحشرات، ويستعمل بطحنه وترميه في إناء حتى تتسرب رائحته أو بغليه في القليل من الماء وتركه في بخاخة ورشة في أماكن تواجد الحشرات.

يعد البخور من أكثر الروائح القادرة على طرد الناموس وذلك لرائحته العطرية النفاذة.

زيت اللافندر، لأن رائحته عطرية وقوية ولا تتحملها أكثر الحشرات، وذلك بإضافة بعض الماء إليه ورشة في أماكن الحشرات.

خلط معلقة من السكر والبيكنج بودر، والقليل من الخل ورشة في الأزقة وفي زوايا المطبخ والشبابيك