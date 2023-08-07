انت الأن تتابع خبر حساب المواطن يذكر مستفيدي الدعم بموعد صرف مستحقات الدعم المقبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن تاريخ بدء صرف مستحقات دفعة شهر أغسطس الجاري، وهي التي تكون لكل المستفيدين الذين يستوفون كل الشروط المطلوبة، وجاء من خلال تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وكشف أن البرنامج لم يتبق إلا 4 أيام على تاريخ صرف كل المستحقات الخاصة بدفعة شهر أغسطس، وسوف يتم صرف المبالغ المستحقة يون الخميس القادم 10 أغسطس.

موعد انتهاء الدعم الإضافي لـ حساب المواطن

وتسعي الحكومة السعودية دائماً لتقديم الدعم لكل المواطنين والمواطنات وتخفيف جميع الضغوط المالية على كل الأسر المستحقة، ويكون من خلال تمديد برنامج حساب المواطن وتقديم الدعم الإضافي لأنه يعتبر إجراء هام للتخلص من كل أعباء الحياة الاقتصادية.

ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من البرامج الحكومية الأساسية التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة لكل المواطنين والمواطنات في السعودية، ويعمل البرنامج على توفير دعم مالي لكل الأسر التي تستحقه طبقاً لمعايير محددة، وتقدم الآلية الخاصة بالدعم الإضافي المؤقت لأنه من الخطوات الإضافية التي تساعد في تقوية الدعم أثناء الفترة الجارية.

رابط حساب المواطن

ومن أبرز الأشياء الهامة أن نكشف أن هذا التمديد للدعم الإضافي الخاص بحساب المواطن، وذلك يأتي بعد جميع التمديدات السابقة الخاصة بالبرنامج، وهذا ما يعكس التزام الحكومة السعودية بتوفير الدعم الدائم لكل المواطنين والمواطنات في ظل جميع التحديات الاقتصادية الحالية.

وذلك التمديد يوفر لكل المستفيدين من البرنامج الاستفادة من الدعم الإضافي لمدة تصل إلى شهرين إضافيين، وهي من الأشياء التي تساعد في التخلص من الأعباء المالية عن كل الأسر وتوفير الاستقرار المالي لهم بشكل مستمر داخل المملكة، ويكون هذا من خلال الدخول على موقع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.