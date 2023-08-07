انت الأن تتابع خبر العناية الإلهية تنقذ طفل ابتلع بطارية معدنية و14 قطعة أخرى بنجران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام فريق طبي بـ إنقاذ طفل ابتلع بطارية وذلك بقسم الطوارئ بمستشفي نجران ، حيث يبلغ الطفل من عمر سنتين و6 أشهر، وأبتلع بطارية معدنية و14 قطعة أخري.

ونجح الفريق الطبي من إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة معدنية أخري وتوقفت في مجري المرئ مما تسبب لعدة مشكلات للطفل في التنفس والأكل.

واستقبلت المستشفي الطفل وقبل إنقاذ طفل ابتلع بطارية، أجروا الإشاعات اللازمة، وتبين وجود أجزاء غريبه في مرئ الطفل وتحركو علي الفور لإنقاذه قبل أن يحدث أي مضاعفات علي مستوي باقي أجهزة الجسم.

إنقاذ طفل ابتلع بطارية

وتم إنقاذ طفل ابتلع بطارية ولم يحدث أي مضاعفات وخرج من المستشفي بعد استقرار الحالة والاطمئنان عليه من كافة النواحي

ووجهة وزارة الصحة السعودية الآباء والأمهات بضرورة مراقبة الأطفال ومتابعة لعبهم بشكل مستمر والكشف علي مناطق لعبهم والتأكد من سلامتها وعدم تعرضهم لأي مخاطر تؤدي الي كارثة

مخاطر إبتلاع بطارية

أكدت الدراسات العلمية أن ابتلاع البطارية الصغيرة يمثل كارثة للأطفال حيث أن البطارية التي هي بحجم قطعة معدنية اذا علقت في حلق الطفل تؤدي الي احتراق المرئ في أقل من ساعتين بفعل تفاعل اللعاب معها.

أعراض إبتلاع أشياء غريبة

في حال قام طفلك بابتلاع شئ غريب وظهرت الأعراض التالية عليكي الذهاب للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لإستخراجه قبل أن يحدث مشكلة

ومن تلك الأعراض السعال وصعوبة في البلع وسيلان اللعاب وألم في الصدر والمعدة والتقيؤ ومشاكل أثناء الذهاب إلى الحمام

كما يمكن للطفل ابتلاع العلكة ولكن من الضروري معرفة أنها اذا كانت بحجم كبير فإنها تسبب كارثة علي التنفس وسوف تظهر عليه الأعراض السابق ذكرها فعليكي الذهاب إلي الطبيب أما إذا كانت صغيرة فإنها لن تسبب أزمة وستخرج من الجسم في غضون يومين تقريبا.