انت الأن تتابع خبر تطور علمي مفاجئ.. اكتشاف ثاني كوكب حر بحجم الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا اكتشاف كوكب بحجم الأرض وقد يكون صالحا للعيش عليه مع احتمالات وجود مياه علي سطحه ويعتبر هو ثاني كوكب يتم اكتشافه ويكون هناك احتمالات أن يكون صالحا لإقامة حياة عليه.وبحسب إعلان وكالة ناسا عن اكتشاف كوكب بحجم الأرض فإن الكوكب يدور حول شمس صغيرة وعلي بعد مناسب منها وهذا يزيد من إمكانية العيش هليه وكذلك وجود مياه علي سطحه.

اكتشاف كوكب بحجم الأرض

ويعد اكتشاف كوكب بحجم الأرض ليس حدث فريدا من نوعه حيث تم الإعلان في وقت سابق عن وجود كوكب أخر يصلح للعيش عليه حيث يدور حول نجم صغير ويبعد حوال 100 سنة ضوئية

الكوكب المكتشف هو الثاني من نوعه الذي يقترب من حجم الأرض ويعتقد العلماء أنه صالح للحياة على سطحه ، وحددت الوكالة المختصة بابحاث الفلك نوع الكوكب المكتشف حيث أنه من النوع القزم الأحمر ويعرف بإسم M TOI 700.

كواكب بحجم الأرض

وتم إكتشاف عدد من الكواكب الأخري ولكنها غير قابلة للعيش والحياة علي سطحها بسبب عدم وجود مياة وأيضا ليست بحجم كوكب الأرض .

وبحسب وكالة ناسا فإنه تم إكتشاف كوكب يطلق عليه TOI 700 d في عام 2020 وكان في حجم كوكب الأرض ووفقا للإحتمالات الحالية فإن الكوكبين من الممكن أن يوجد علي سطحهما مياة وقابلية للعيش

ويعد النظام الشمسي للكوكب المتكشف حديثا واحد من أنظمة الشمس القليلة وبها كواكب عدة ومناطق صالحة للسكن وفق معلومات وكالة أبحاث الفضاء