انت الان تتابع خبر شاهد .. وداعاً للمنشطات.. عايز تجنن زوجتك آخر جنون وتجعلها تقبل جبينك ليل ونهار..استخدم القرنفل بهذه الطريقة قبل الدخول لغرفة النوم بـ5 دقائق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك مشاكل عديده لدى السيدات والفتيات اهمها وجود مشكلة تلف وتقصف الشعر وتساقطه.

حيث انه الجميع يبحث عن طريقة للحصول على شعر قوي وطويل وناعم جدا، لهذا السبب دائما ما نلجأ لاستخدام المنتجات الطبيعيه الفعاله التي لها تاثير قوي جدا على الشعر من اجل الحفاظ على الهيشان والتساقط، حيث يلجأ البعض لاستعمال زيت الزيتون والقرنفل والذي يعد اقوى خلطات الشعر. وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.تعد تركيبه زيت الزيتون والقرنفل من احسن التركيبات للشعر لانها تقوم بتكثيف وترطيب الشعر وتعتبر من الوصفات الطبيعيه القويه التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص لهذا السبب سوف نقدم لكم طريقه استعمال زيت الزيتون والقرنفل وهي كالتالي.

المكونات:

2معلقه من زيت الزيتون

عيدان القرنفل

الوصفه الاولى:لكي يتم تجهيز هذه الخلطه القويه والفعاله لابد من تجهيز القرنفل وطحنه جيدا حتى يصبح مسحوق ناعم مثل الدقيق ثم بعدها يجب عليك ان تقومي بتجهيز وعاء مناسب ثم ضعي بداخله مسحوق القرنفل وزيت الزيتون بعد ذلك يجب عليك ان تمزجيه جيدا حتى يختلطوا مع بعضهم البعض بشكل جيد ومن ثم قومي باضافه كوب من الماء على هذا الخليط.

عليك ان تضعي هذا الخليط كل يوم قبل النوم على فروه الشعر ويتم تدليكها لمده 10 دقائق ثم بعد ذلك قومي بغسله شعرك جيدا في اليوم الثاني.

الوصفة الثانيه:يتم احضار القرنفل وطحنه كما فعلنا في الوصفه الاولى بعد ذلك ضعيه في طبق ثم بعد ذلك ضعي عليه زيت الزيتون وماء الورد وقلبي جيدا على فروه الشعر، اتركيها ليله كامله وبعد ذلك قومي بغسل شعرك في اليوم التالي.

الوصفه الثالثه:

أولاً قومي باضافه معلقتين من زيت الزيتون واضيفي عليها مسحوق القرنفل المطحون ثم اخلطيهم جيدا بعد ذلك اضيفي زيت الخروع وقلبي جيدا ثم ضعيه على شعرك وسوف تلاحظين النتائج الجيدة والمبهره.